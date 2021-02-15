20 yaş altına İstanbul’da müjde

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma ve sokağa çıkma yasağından muaf tutulan öğrencilerle ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, öğrencilerin ders ve çalışma saatlerinde, eğitim kurumlarından alınacak belgelerle, gidecekleri güzergahta toplu taşıma kullanabilecekleri belirtildi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğince alınan karar şöyle:

“Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış olup bu doğrultuda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 03.02.2021 tarihli ve 1969 sayılı Genelge çerçevesinde;

SOKAĞA ÇIKMA MUAFİYETİ

1-Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/ çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına…

TOPLU TAŞIMA İZNİ

2-Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/ çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.”