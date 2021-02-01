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20 yaşındaki Merve apart otelde ölü bulundu

Bingöl'de, bir süredir kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Merve Abasiyun (20), bir apart otelde ölü bulundu. Polis Merve'nin ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güncellenme: 15:28, 01/02/2021
Haberler Yaşam
20 yaşındaki Merve apart otelde ölü bulundu

Solhan’a bağlı Kuşburnu Köyü’nde yaşayan Abasiyun Ailesi bir süre önce, kızları Merve’nin kayıp olduğunu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Merve’nin bulunması için çalışma başlattı ancak bir sonuç alınamadı.

Polise dün akşam saatlerinde Bingöl merkezdeki bir apart otelde genç bir kızın cansız bedeninin bulunduğuna dair başka bir ihbar iletildi. Bunun üzerine aparta giden polis ekipleri, odada kızın cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemeler sonucu kimlik tespiti yapıldı. Cansız bedenin Merve Abasiyün’e ait olduğunu netleşti.


GENİŞ ÇAPLA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Apart otel odasında polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Merve’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. İncelemenin ardından alınan cenaze ailesi tarafından Kuşburnu Köy mezarlığına defnedildi.

Polis ekipleri, Merve’nin ölümüne ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

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Bingöl Polis
Yayınlanma Tarihi:15:25,