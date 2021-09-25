20 yıllık gazetesi için koleksiyonunu satıyor

Denizli’de yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Aklam, sahibi olduğu 20 yıllık gazeteyi yaşatabilmek için 14 yılda oluşturduğu aynı marka ve modeldeki 17 araçlık koleksiyonunu satılığa çıkardı

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Denizli’de günlük yayın yapan Horoz Gazetesi’nin sahibi Ahmet Aklam, çok sevdiği otomobil markasının aynı serisine ait farklı renklerden 17 tanesini toplayarak araba koleksiyonu oluşturdu.

Pandemide ekonomik anlamda zor günler geçiren Aklam, 20 yıllık gazetesinin kapısına kilit vurmamak için gözü gibi baktığı koleksiyonunu satılığa çıkardı.

Ahmet Aklam, “Ekonomik kriz ve ardından tüm dünyada etkili olan pandemiden biz de olumsuz etkilendik. Bugüne kadar var olan borçlarımı ödemeye bilmek için 2 adet 5’er katlı binamı sattım ama gözüm gibi koruduğum araç koleksiyonuma dokunmadım. Ancak geldiğimiz noktada icraların gelmemesi için 14 yılda büyük emekler vererek oluşturduğum bu koleksiyonumu satılığa çıkarmak zorunda kadım. Araçların tamamını bir kişinin almasını tercih ederim. Alıcı ve ilgi duyanların sosyal medya veya telefon yerine gelip bizzat araçları yerinde görüp, deneyip test ederek satın almalarını öneririm” dedi. (İHA)