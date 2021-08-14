200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor

Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden olan bakır kaplar, yarım asırlık kullanım ömrüyle tercih edilmeye devam ediyor. Doğru kullanım ve 3 yılda bir yapılan kalayla 50 yılı aşkın kullanım ömrü olan bakır ürünler satılırken de değerini koruyor.

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Gaziantep'te bakır mutfak ve süs eşyaları satışı yapan İlkay Açıkalın, bakırda paranın boşa gitmediğini söyledi.

Müşterilerin bakır konusunda her şeyi tercih ettiğini belirten Açıkalın, “Cezvesinden tutun tenceresine kadar, kazan, çaydanlık her şey gidiyor. Hem dekoratif olarak hem de kullanım açısında bakır alıyorlar. Bakırın her türlüsü gidiyor” dedi.

“VERDİĞİNİZ PARA BOŞA GİTMİYOR”

Fiyatların bakırın artmasından dolayı biraz yükseldiğini söyleyen Açıkalın, “Bir çaydanlık alıyorsunuz kalay yaptırdıktan sonra 20 yıl kullanıyorsunuz. Verdiğiniz para boşuna gitmiyor yani hurdasını satsanız yine para. 200 liraya bir çaydanlık alıyor, bunu kendisi kullandığı gibi evladı da kullanıyor, çok uzun ömürlü bir ürün” ifadelerini kullandı.

Bakıra 3 yılda bir kalay yaptırdıktan sonra 50 yıl kullanılabildiğini kaydeden Açıkalın, “Burada ürünlerimiz var, 50 yıllık kalayını yaptırıp tekrar satıyoruz. ‘Ucuz etin yahnisi yenmez’ diye boşa dememişler, ürünün belli bir değeri vardır eğer bu değerinin altında satılıyorsa illaki üründe bir şey vardır” diye konuştu. (İHA)