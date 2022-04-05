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200 yıllık tarihi saatler zamana direniyor

Saray ve köşkleri süsleyen 200 yıllık tarihi saatler, şimdi antikacıların koleksiyonlarında sergileniyor.

Yayınlanma: 10:46 - 05 Nisan 2022 Güncellenme:
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Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı’nda bulunan çoğu Fransız yapımı 200 yıllık tarihi saatler zamana direniyor.

Zamana tanıklık eden tarihi saatler, antikacıların salonlarında meraklılarını bekliyor.

Tarihi saatlerin eskiden saraylarda ve zenginlerin evlerinde bulunduğunu belirten Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı’nın sahibi Hanifi Özaslan, “Burası sergi salonumuz. Antika eşyaları satmıyoruz. Eskiden köşk ve saraylarda bu saatlerden kullanılırdı. Burada saatleri sergiliyoruz. Saatlerin çoğu Fransız yapımı ve 1850’li yıllara ait. Bu saatler antika değeri taşıdığı için çok değerli. Burayı gezen ziyaretçiler bu saatlere hayret kalıyor” dedi.

Ziyaretçiler, bu kadar çok tarihi saati bir arada gördüklerine şaşırdıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. (İHA)

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