2018 haziran ayında 39 kadın öldürüldü, çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam ediyor

Türkiye'de kadına ve çocuklara yönelik şiddet engellenemiyor. 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu', basında çıkan verilerden yola çıkarak hazırladığı raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre bu ay kadın cinayetleri artış gösterdi. Haziran ayında 39 kadın cinayeti işlendi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'dan yapılan açıklamada "Çocuk istismarı ve cinsel şiddet verileri açıkladığımız ve basına yansıyan haberlerden çok daha fazla. Çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam etti" denildi.

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Kadına ve çocuğa yönelik şiddet gün geçtikçe artıyor. Şiddete karşı somut adımlar atılmadıkça, şiddetin boyutu da canice bir hal alıyor. Bu ay 18 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 14'ünün faili belli değil. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü bilinmeyince ve buna göre adil bir yargılama yapılmadıkça şiddetin artışı da engellenemiyor. Bu ayki artış bunu gösteriyorken, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kimyasal hadımın devreye gireceğini duyurdu. Kadınlar; “Hadım, idam gibi yöntemler insan haklarına aykırıdır. İnsan haklarına aykırı yöntemlere başvurmak çözümden kaçmaktır. Çözüm için mevcut cezalar uygulanmalıdır” diyerek tepki gösterdi.

6284 sayılı Koruma Kanunu etkin uygulanmaz, somut politikalar üretilmez ve gerekli yasal adımlar atılmazken; kadınların ayrıca haklarını kullanmasının da bizzat ilgili makamlarca engellemesi de şiddetin bir başka boyutu olarak karşımıza çıktı bu ay. Ülkenin en kritik seçimlerinden biri olan 24 Haziran seçimlerinde sığınma evlerindeki 12 bin kadının oy kullanması engellendi.

Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, “Bayanlara özel belli yerler olur. Bayan da olsa bir bayan giyim kuşamına dikkat edecek. Vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım. O tesettüre bürünmesi lazım” demesi üzerine kadınların tepkisi de gecikmedi. Kıyafetime karışma diyerek meydanlara akan kadınlar; il müftüsüne karşı da sosyal medya üzerinden birlik oldu.

KADINLARDAN MÜCADELE ÇAĞRISI

Haziran ayında isminde “kadın” kelimesi dahi geçmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kaldırılması gündeme geldi. Kadınlar bu ay #KadınBakanlığıŞart “Bugüne kadar adliyelerde, meydanlarda, iş yerlerinde, okullarda canı pahasına mücadele eden bizler Kadın Meclisleri'ni nasıl ülkenin dört bir tarafında kurduk ve kurmaya devam ediyorsak; Kadın Bakanlığı'nı da kurmak için her gün çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek sosyal medyada eylemdeydi.

24 Haziran seçimleri sonucu meclisteki kadın milletvekili oranı %13'ten %17'ye çıktı. Sadece seçme hakkı değil, seçilme hakkını da tırnaklarıyla kazıyarak elde eden kadınların bu ayki önemli başarılarından biri de bu oldu.

Flormar'a bağlı olan işçi kadınlar sendikal ve çalışma haklarına sahip çıkmaya devam etti. Direnişleri 45 günü aşarken sosyal medyada da kadınlar #FlormarVeYvesRochereBoykot etiketinde buluştu.

İstanbul'da “itaatsizlik” gerekçesiyle işten çıkartılan Derya Koçak, haksız yere işten çıkartıldığını ifade ederek oturma eylemi gerçekleştirdi. Koçak'a kadınlar destek verdi.

1 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Onur Yürüyüşü'nün yasaklanmasına karşı, bu yasak ararını tanımadığı ilan eden kadınlar sosyal medyadan #Pride #OnurYürüyüşü ve #OnurYürüyüşüYasakTanımaz etiketlerinde bir araya gelerek yürüyüşe destek verdi.

Haziran ayında İstanbul Şişli Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreniyle olumlu bir adımın daha atıldığı duyuruldu. Belediye çalışanı erkek ve kadınlara eşit iş ve çalışma koşulları öngören sözleşmede erkeklere babalık izni 30 gün olarak düzenlendi.

Dünyada da kadınlar durmuyor. İran'da özgürlükleri ahlak polisleri tarafından kısıtlanan kadınlar sokaklarda tepki göstermeye devam ederken, yasak olan dansı meydanlarda yapıp sosyal medya üzerinden yayarak hareketi büyütüyorlar.

Amerika'da kadınların öncülüğünde binden fazla kişi Amerikan yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti. 600’den fazla kadın ise gözaltına alındı. #WomenDisobey etiketiyle kadınların eylemine destek büyüdü.

HAZİRAN AYINDA 39 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Bir önceki aya göre kadın cinayetlerinde artış oldu. Kadın cinayetlerinde bu ay 9 kadının ölümü şüpheli ölüm iken, 18 kadının ölümü tespit edilemedi. Bu ay kadın cinayetlerinde şiddetin boyutu da arttı, canice cinayetler gerçekleşti.

Antalya'da Fatma F., kendi hayatına dair karar alma istediği için imam nikahlı olduğu İbrahim E. tarafından boğularak öldürüldü.

Bu ay içerisinden kadın cinayetinin en çok işlendiği iller: İstanbul'da 4, Antalya'da 4, Bursa'da 3, İzmir'de 3, Muğla'da 3.

(Bu ay öldürülenler arasında babası tarafından öldürülen 2 yaşındaki Ecrin Ergün gibi bebek de Femisid* kapsamı içerisinde ele alınarak raporda yer aldı.

ÇOCUK İSTİSMARI DEVAM ETTİ

Çocuk istismarına dair basına yansıyan haberlerden sadece 24 çocuğun bu suça maruz kaldığına ulaşıldı. Bu ay içerisinde kayıp olduğu ortaya çıkan, bunun üzerine sosyal medyadan halkın #LeylaVeEylülNerede etiketiyle aramaya çalıştığı küçük çocuklardan da acı haber geldi. 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni istismara uğramış ve bir elektrik direğine gömülü halde bulundu.

2 yaşındaki Ecrin Ergün ise babası tarafından öldürüldü. Şiddetin boyutu artarken korunamayan sadece kadınlar değil çocuklar da oldu.

Basından öğrendiğimiz kadarıyla bu ay çocukların 10'u tanımadığı kişiler, 5'i akrabası, 4'ü öğretmeni, 1'i patronu, 4'ü tanıdığı kişiler tarafından istismara uğradı. İstanbul'da 10 yaşındaki K.C, dayısının arkadaşı olan Hayri A. tarafından kamusal alanda tecavüze uğradı. Hayri A.'nın bundan önce de çocuk istismarı suçundan 2013 senesinde hüküm giydiği ve denetimli serbestlikten faydalandığı öğrenildi.

Basından aldığımız bilgilere göre, 2018 haziran ayında 22 kadına cinsel şiddet uygulandı.

Kadınların 19'u tanımadığı, 1'i akrabası, 1'i öğretmeni ve 1'i tanıdığı cinsel şiddete erkekler tarafından maruz kaldı.

Kocaeli'nde 17 yaşında bir genç kadın olan E.A.'ya yirmiden fazla erkeğin tecavüz ettiği iddia edildi. Tıbbi kontrol sonrası 24 kişi gözaltında alındı, soruşturma başlatıldı.

KADIN CİNAYETLERİNDE ŞİDDETİN BOYU ARTIYOR

2018 yılı haziran ayında da öldürülen birçok kadının, kim tarafından veya neden öldürüldükleri tespit edilmedi. Bunun belirlenmemesiyle yargılama aşamasına da geçilmemesi ya da çok geç başlanması kadın cinayetlerini arttırıyor.

Haziran ayında kadınların 9'u şüpheli ölümle hayatlarından oldu, 18'i tespit edilemedi, 5'i kendi hayatına dair karar almak isterken, 4'ü boşanmak, 2'si ayrılmak istediği ve 1'i başka bir kadını korumak istediği için öldürüldü.

Kadınlar yakınları tarafından öldürülmeye devam ediyor. Bu ay kadın cinayetlerinde 14'ünün faili tespit edilemezken, 11'i evli olduğu erkek tarafından, 5'i akrabası, 3'ü imam nikahlı olduğu erkek, 2'si boşandığı erkek, 2'si erkek arkadaşı, 1'i oğlu ve 1'i babası tarafından öldürüldü.

Öldürülen kadınların 9'u 36-65 yaş aralığındayken, 6'sı 26-35 yaş arasında, 6'sı 19-25 yaş arasında.

İzmir'de 19 yaşındaki Yusufcan Ö., kendisinden ayrılmak isteyen M.Y'nin evine gidip bıçakla saldırıda bulundu; kızını korumak isteyen M.Y'nin annesi Fadime Y. saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul'da 21 yaşındaki Meryem Aydoğdu, imam nikahlı olduğu Ömer Varol tarafından ayrılmak istediği için ateşli silahla öldürüldü.