2019’un en iyi 10 otelinden birisi

Tarihsel ve görsel açıdan büyüleyici Bebek semtinde, 1950’lerden bu yana unutulmayan anılara ev sahipliği yapmış Bebek Otel, Forbes Dergisi'nin global edisyonunda 2019'un En İyi 10 Oteli arasında gösterildi.

Forbes Dergisi'nin ünlü seyahat editörü Ann Abel'in hazırladığı en iyi 10 otelin açıklandığı listede Türkiye'den yalnızca Bebek Otel yer aldı.

Dergi, aynı zamanda İstanbul'a övgüler sunan seyahat haberinde, Bebek Otel sayesinde İstanbul’un bu nadide semtinin havalı ve eşsiz bir mekana sahip olduğundan söz etmiş ve “1950’lerden bu yana Boğaz’da çekilen binlerce fotoğrafta yer alan ve ilham veren Bebek Otel, geri döndü, üstelik öncekinden çok daha iyi bir şekilde” ifadelerine yer vermişti.