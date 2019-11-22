2019’un en iyi icadının ardında Türkler var

Ülkemizde kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan YGA mezunlarının geliştirdiği WeWALK isimli akıllı baston, Time dergisi tarafından 2019 yılının en iyi icadı seçildi.

Görme engelli insanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik icat edilen akıllı baston WeWALK, YGA ve Vestel mühendisleri tarafından geliştirildi. Dünyanın ilk akıllı bastonu olan WeWALK, Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda rekor kırarak prototip aşamasını tamamladı ve Avrupa’nın en büyük fabrikalarından biri olan Vestel City’de üretilmeye başlandı.

Kürşat Ceylan isimli bir Türk girişimcinin ve Hayal Ortağım ekibinin imzasını taşıyan akıllı baston, 2018 yılında ABD’nin inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden biri olan Edison Ödülü’ne de layık görülmüştü. Ceylan, birkaç yıl önce gittiği bir otelde yolunu bulmaya çalışırken yaşadığı talihsiz bir kazadan sonra bu bastonu icat etmeye yöneldi.

Erişilebilirlik dalında yılın en iyi icadı seçilen WeWALK hakkında konuşan Kürşat Ceylan, “Uçan arabaları bile düşündüğümüz günlerde, görme engelli insanlar hala düz bir çubuk kullanıyor” dedi.

WeWALK basit bir bastondan ziyade, dünyadaki tüm görme engellileri bir çatı altında topluyor. Yenilikçi ve akıllı bu baston görme engelli kişilerin daha rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmesine yardımcı oluyor. Göğüs ve baş hizasında kişinin önüne çıkabilecek tabela, direk gibi engelleri algılayarak kullanan kişiyi uyarıyor. Akıllı telefona bağlayarak kullanılan bu baston mobil uygulamalarla da entegre olabiliyor.