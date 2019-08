Hayatın stresinden uzaklaşmak isteyenler, evlerini daha huzur bulabilecekleri mekanlar haline getirmeye çalışıyor. O nedenle 2020 yılında canlı renkler yerini daha pastel ve otel konseptinde tasarımlara bırakacak. Gri ve ada çayı yeşili 2020'nin evlerinde moda renkler olacak. İnsanlar tablodan masaya, abajurdan sehpaya kadar, huzur veren evlere sahip olacak.

2020 ev dekorasyon trendleri hakkında bilgi veren İç mimar ve tasarımcı Murat Karadağ, insanların tablodan masaya, abajurdan sehpaya kadar, huzur veren evler tasarlatmak istediklerini belirtiyor “İnsanların doğaya dönmesi, doğallak arayışı, renklerden tutun da kullanılan materyallere dek hemen hemen her şeye etki etmiş durumda. 2020 yılı ev modasında hakim renkler gri ve adaçayı yeşili olacak. Detaylarda ise rose ve bakır rengi yerine pirinç ve krom öne çıkacak.”

Karadağ şöyle devam ediyor: “Floral desenler bu yıl çokça karşımıza çıkacak. Büyük desenlere kontrast renklere yer vermeye hazır olun. Yatak odalarında yatak başlıkları yerini duvar panolarına bırakacak. İnsanlar otel konseptini evinde hissetmek istiyor. Duvarı kaplayacak bir tasarım hayal edin. Salonlarda ahşap tv üniteleri yerini mermer ve şömineye bırakacak. Bioethanol şömineleri her evde kullanmak mümkün. Renk olarak canlı renkler yerini pastel tonlarına bırakacak dinginlik ön planda olacak gri tonları kullanmaya özen göstermek gerekir. Kumaşlarda kadife modası yerini koton ve kadife satene bırakacak tamamlayıcı olarakta siyah beyaz desenler kullanılmalı. 2020'nin evleri adeta bir terapi merkezi gibi insanların huzur ve dinginlik aradığı bir mekana dönüşecek.”

Önümüzdeki yıl kaz ayağı motifleri ve art deco motiflerinin de ön planda olacağını belirten Karadağ, bu detaylarla birlikte tamamlayıcı grup dediğimiz yastık markiz gibi ürünler kullanılması gerektiğini söylüyor ” Evi gösteren bir diğer detay ise halı. Halılarımızı artık eskisi gibi hazır almaktansa kendimiz dokuttuğumuz için daha koyu renkler ve sade çizgilerde tasarlanmalı. Perdelerimizde odanın ahengine göre ya sadelik kullanmalıyız ya da perdede patlatmayı seçmeliyiz. 2020'de 2 veya 3 renk, zemine dökülen perdeler görmek mümkün. Aynalar her girişin ve salonun olmazsa olmazıdır. Evi geniş gösterir, ışığı yayar ve güzel şekilde tasarlanırsa eşsiz bir nokta olabilir. Aksesuar seçimi işin en zevkli kısmı olsada sona bırakılması gereklidir. Aksesuar uyumlu olmak zorunda değil ancak kontrast obje ve malzemeler kullanılması gerekmektedir.”