2020 TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri açıklandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri'ni değer görülenler belli oldu. 2020 Basın Özgürlüğü Ödülü Büyük Seçici Kurulu, 10 Temmuz 2020 Cuma günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde toplandı.
Basın Özgürlüğü Ödülleri Büyük Seçici Kurulu’nda bu yıl; Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, TGC Kıdemli Üyelerinden- yazar Altan Öymen, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Arel Üniversitesi İletişim Profesörü-Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nurçay Türkoğlu, Birgün Gazetesi-TGC Yönetim Kurulu Üyesi Semra Kardeşoğlu, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, ödülü daha önce kazananları temsilen Tuğrul Eryılmaz, TGC Başkanı Turgay Olcayto ve PEN Türkiye Merkezi Başkanı Zeynep Oral yer aldı.
Büyük Seçici Kurul Başkanlığı'na TGC Başkanı Turgay Olcayto, yazmanlığına TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş seçildi.
KİŞİ DALINDA FATİH POLAT ÖDÜL'E DEĞER BULUNDU
2020 Basın Özgürlüğü Ödülü Kişi dalında gazeteci-yazar Fatih Polat'a verildi. Fatih Polat “Türkiye'de gazetecilere dayatılan zor koşullara rağmen mesleğin evrensel kurallarından ödün vermeden halkın haber alma hakkına sahip çıkarak, demokrasi ve özgürlüğe ulaşılması için verdiği mücadelesinden” ötürü ödüle değer görüldü.
KURUM DALINDA ÖDÜL İŞSİZ GAZETECİLERİN
2020 Basın Özgürlüğü Ödülü Kurum dalında “Türkiye'de halkın haber alma hakkının engellenmesi ve toplumsal belleği zedelemek için egemenler eliyle gazetecilik mesleğinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızla dayanışma amacıyla” işsiz gazeteciler in ödüllendirilmelerine karar verildi.
Pandemi dolayısıyla ödüllerin veriliş tarihi daha sonra açıklanacak.