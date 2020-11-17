2020’nin ilk 6 ayında 100’den fazla afet yaşandı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından '2020 Dünya Afet Raporu' paylaşıldı. Raporu değerlendiren IFRC Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, "2020'nin ilk 6 ayında 100'den fazla afet meydana geldi, 50 milyondan fazla insan etkilendi" diye konuştu.

Türk Kızılay’ın da verdiği destek ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından hazırlanan ‘2020 Dünya Afet Raporu’, Cenevre’de gerçekleştirilen bir toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.

PANDEMİDEN DAHA BÜYÜK BİR FELAKET: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Raporda şu görüşlere yer verildi:

* Covid-19 pandemisi, dünyamızın küresel bir kriz karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne sererken geçen son yirmi ila otuz yıldır büyüyen başka bir felaketi göz ardı etmememiz gerektiğinin habercisi.

* İklim değişikliğine bağlı küresel ısınma, her yıl hayatları ve geçim kaynaklarını yok ediyor, doğal kaynakların kaybına sebep oluyor, gıda güvensizliği, doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri ve yerinden edilme gibi ağır sonuçlar doğuruyor.

* İklim değişikliğinin tetiklediği afetlerden etkilenen insanların dünyanın en yoksul ülkelerinde olması, iklim değişikliğinin Covid-19’un kontrol altına alınmasını bekleyemeyeceğini gözler önüne seriyor.

“KRİZ BÜYÜYOR”

Raporu değerlendiren IFRC Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, şöyle konuştu:

* Pandemi milyonlarca insanın işini kaybetmesini ve insani yardım kuruluşlarına bağımlı hale gelmesine neden oldu. Ancak pandemiden daha büyük bir kriz her geçen gün büyüyor. Bu da küresel ısınma.

* 2020’nin ilk 6 ayında 100’den fazla afet meydana geldi ve bunun çok büyük bölümü iklim değişikliğinden kaynaklı. Bu oran her yıl artıyor. Küresel olarak buna karşı ortak bir eylem gerçekleştirilemezse gezegenimizi çok zor yıllar bekliyor. (DHA)