2021 yılı için toplumun yarısı iyimser

Zorlu geçen 2020 yılının ardından, toplumda yeni salgın dalgaları muhtemel görülürken, diğer taraftan 2021 için iyimser bir bakış açısı hakim. Salgın nedeniyle, hem dünyada hem de Türkiye'de zor bir yıl yaşanırken buna paralel olarak toplumun yaklaşık üçte ikisi 2020 yılının sona erecek olmasından dolayı mutlu olduğunu açıkladı. Halkın yüzde 47'si 2021'e ilişkin iyimser beklentiler içinde olduğunu açıklarken, yüzde 23'ü ise 2021'in daha iyi geçeceğini düşünüyor. Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmada, “Hayatım boyunca başka bir salgınla daha karşılaşma olasılığımı yüksek görüyorum” ifadesine katılanların oranı ise yüzde 66'yı buldu. Araştırma sonuçlarına göre, salgınla mücadele kapsamında, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasına destek verenlerin oranı yüzde 87'ye ulaşırken, vatandaşlar, salgını en kısa zamanda atlatmak için genel olarak bu tür tedbirlere sıcak bakıyor.

TV BAŞINDA YILBAŞI

Yasaklara destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 9. Yılbaşını kutlamayı planladığını söyleyenler toplumun yaklaşık üçte birini oluştururken, hem vaka sayılarının yüksekliği hem de kısıtlamaların etkisiyle halkın büyük bir kısmı kendi evinde ev halkıyla kutlama yapacağını açıkladı. Vatandaşların üçte ikisinin ise herhangi bir planının olmadığı görülüyor. Vatandaşların üçte ikisinin ise herhangi bir planı yok.

Beklentiler yüksek

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, salgın nedeniyle toplumda tedirginliklerin devam ettiğini aktardı. “2020 belleklerimizde kara bir yıl olarak yerini alıyor, her üç kişiden ikisi bu yılın sona ermesinden memnun” ifadelerini kullanan Gedik, toplumdaki daha kötüsü olamaz düşüncesi ile 2021'den beklentilerin yükseldiğini aktardı.