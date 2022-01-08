2021 yılında sıcaklık ve yağış rekorları kırıldı, 2022’ye dikkat

2021 Temmuz ayında Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçülen 49.1 derece, Türkiye rekoru oldu. Kasım ayında son 50 yılın en sıcak aylarından biri yaşandı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "2021'de sıcaklıkların artması nedeniyle kuvvetli yağış, sel felaketleri, yıldırım ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. 2022'de de benzer şekilde olayların yaşanması mümkün" dedi.

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2021 yılı sıcaklık rekorlarının kırıldığı ve yağışların önceki yıllara göre arttığı bir yıl oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinde gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Yine Kasım ayı da son 50 yılın en sıcak aylarından biri oldu. Kasım ayında da en yüksek sıcaklık 32,1 dereceyle Adana’da ölçüldü.

“PEK ÇOK AYDA REKOR SICAKLIKLAR GÖRDÜK”

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, “Artık ülke olarak iklimsel bir değişim süreci içindeyiz. 2021 yılına ay ay bakacak olursak, genel olarak sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğunu, hatta pek çok aylarda da rekor sıcaklıkları gördüğümüzü söyleyebiliriz. 2021 Ekim ayı içinde sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Yağışlarda yüzde 39 oranında azalma oldu. 2021 Kasım ayında da sıcaklıklar çok yüksek oldu. Hatta 2021 Kasım ayında son 50 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık. Yağış yüzde 21 oranında azaldı. Eylül ayında yağışlarda yüzde 35 oranında bir artış var. Ancak bu dönemde sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Ekim ayında Giresun’da kuvvetli bir sel yaşandı” dedi.

” SON 50 YILIN İKİNCİ EN SICAK AYINI YAŞADIK”

Dr. Demirhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ağustos ayında son 50 yılın altıncı en sıcak ayını geçirdik. Temmuz ayında yine son 50 yılın ikinci en sıcak ayını yaşadık. Haziran ayı ise son 50 yılın en sıcak 16’ncı en sıcak ayı oldu. Yıl boyunca sıcaklıklar hep ortalamanın üzerindeydi. Yine 2021 yılında yaz aylarında yağışlarda artış yaşandığını gördük. Örneğin ağustos ayında Karadeniz’de sel felaketi yaşandı. Temmuz ayında Rize ve Artvin’de sel oldu. Ancak bu yağışların bize verimli yağışlar olarak dönmediğini gördük. Aynı zamanda 2021 Nisan ve Mayıs ayında yağışlarda yüzde 45’ten fazla bir azalma yaşandı.”

“2022’DE DE BENZER ŞEKİLDE OLAYLARIN YAŞANMASI MÜMKÜN”

“2021 yılı genel olarak sıcaklıkların rekorlar düzeyinde olduğu bir yıl oldu. Ocak ve kasım ayı arasındaki dönemde sıcaklıklar ortalamaların üzerindeydi. Yine bu yılda yağışlarda kuvvetli yağış şeklinde görüldü. Bu kuvvetli yağışlar da bize sel felaketlerini getirdi. Küresel olarak bir sıcaklık artışının içindeyiz. Sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olması kuvvetli yağış, sel felaketleri, yıldırım ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Bunlar iklimsel olarak sıcaklığın artmasıyla beklenen süreçlerdi. 2022 yılında da benzer şekilde olayların yaşanması mümkün.” (DHA)



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