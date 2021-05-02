2021’e şans getirecek kadın üreticiler aranıyor

Kültürel mirasın tanınması, korunması ve kadınları üretim alanında cesaretlendirmek amacıyla düzenlenen “Anadolu'nun Kadın Gücü” yarışmasıyla kadınlar sadece ürettikleri ürünleri değil, aynı zamanda kültürel mirasımızı da dünyayla buluşturuyor.

Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 5 ayrı kategoride ürün ve tasarımlarıyla başvuran kadınlardan “takı, tekstil, ev- dekorasyon, kahve seti ve illüstrasyon kategorisinde birinci seçilen ürün ve tasarımlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki mağazalarda satışa sunuluyor.

Müze ve ören yerlerin mağaza işletmeciliğini yapan Anadolu Kültürel Girişimcilik'in düzenlediği yarışmada her bir kategoriden birinci seçilen kadın emeği ürünleri için 10 bin liralık alım garantisi veriliyor. Ayrıca 2 yılda 59 kentten 2000 kadının başvurduğu yarışmanın katılımcıları tedarikçi grubuna alınarak ihtiyaç oldukça mağazalara ürün üretmeleri için davet ediliyor, destek eğitimler alıyor.

Anadolu'nun Kadın Gücü Projesi'nin fikir annesi ve projenin yürütücülüğünü üstlenen sosyolog Seçil Şendağ aynı zamanda son 10 yıldır sosyal fayda çalışmaları yürüten bir iletişimci. “Bu yarışmayla amacımız kadınlarımızı üretim alanında cesaretlendirmek” diyen Şendağ bu yıl ‘şans' temasıyla düzenlenen yarışmaya ‘Anadolunun Kadın Gücü' internet sitesinden başvuruların yapılabileceğini söyledi. Şendağ, “Müze mağazaları Anadolu'nun kültür elçiliğini yapıyor. Çünkü pandemiden önce müze ziyaretçilerinin yüzde 70'i yabancı turistlerdi. Biz de kültürel mirasın kadın eliyle dünyaya tanıtılmasını hedefledik. Aynı zamanda kadınların pazarla buluşmaları için fırsat yaratmak istedik. Yola çıkarken Anadolu'nun ilham perilerini arıyoruz. İki yıl içerisinde 59 kentten 2000 kişiden başvuru aldık” dedi.

Nasıl başvuru yapılıyor?

Yarışmada her yıl bir tema belirleniyor. İlk yıl Anadolu, ikinci yıl bereket olan temada bu yıl pandemiye atıf yapılarak “Şans” teması seçildi. Üretici kadınlar yarışmaya ürünlerin fotoğraflarını çekerek anadolununkadingucu.com sitesine yükleyerek başvuru yapıyor. Bu yıl başvurular 20 Mayıs'a kadar sürecek.

GEÇEN YILIN BİRİNCİLERİ ANLATTI:

Nilgün Arıca – Tekstil Kategorisi Birincisi: Bu topraklarda doğan kadınlar olarak borcumuzu yaratıcılığımız ile ödemeliyiz. Bu yarışmaya katılırken de bir anlamda bu misyonun bir parçası olduğumu göstermek istedim.

Defne Kayacık – Takı Kategorisi Birincisi: “Bereket temasıyla katıldığım ‘'Kibele” yi figür olarak seçtim. Çünkü onun kudretinden yararlanmak istedim.

Gülbün Gürkan Oğuz (Kahve Seti): “Seramik ateş ve toprağın dansıdır. Ben buna kadının içindeki gücü de yansıtması gerektiğine inanıyorum. Ben de yarışmada Anadolu topraklarının eşsiz zenginliğini kullanarak hazırlandım.

Semiha Kan (Ev Dekorasyon alanında birinci): Malzemelere dokunmak yaratıcılığımı ortaya çıkarmak bana büyük keyif veriyor. Atölyede olmak malzemeye dokunmak, üretim yaparken yeni dünyalar keşfetmek gibi. Bunun içinde Anadolu topraklarının zenginliği keşfetmek ise ayrı bir mutluluk.

Fatma Aydoğdu Torbacı (İllüstrasyon Birincisi): Anadolu'ya ait renklerin ışığını illüstrasyonuma katarak zengin mirasımızı tüm dünyaya göstermek için bu yarışmaya katıldım.