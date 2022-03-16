2022 yılının ilk yavru Van kedileri dünyaya gözlerini açtı

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ilk yavruları dünyaya geldi.

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Türkiye’de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde sürüyor.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle şehrin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin 2022 yılındaki ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı.

Bu yıl ilk olarak iki anne Van kedisi, 5 yavru doğurdu.

“BİRİNCİ PARTİ DOĞUMLARIMIZ BAŞLADI”

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, “Van kedilerine yılda 3 parti şeklinde doğum yaptırılıyor. Birinci parti doğumlarımız başladı. Bu partide 25 anne doğum yapacak. Bunların ilk iki annesi doğumlarını yaptı. Şu an 5 yavru Van kedimiz var” dedi. (İHA)

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