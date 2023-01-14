2023’e damga vuran sosyal medya akımı: Şanslı Kız Sendromu

Sosyal medyada 2023’ün en hızlı çıkış yapan akımı Şanslı Kız Sendromu oldu. Peki milyonlarca kadının takip etmeye başladığı Şanslı Kız Sendromu nedir, hayatımızı gerçekten değiştirebilir mi?

Sozcu.com.tr

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Sosyal medyada büyük tartışma yaratan yeni bir trend var… Adı Şanslı Kız Sendromu.

Özellikle TikTok'ta hızla takipçi kazanan ve beğeni yağmuruna tutulan Şanslı Kız Sendromu, insanlar kendilerini şanslı olduklarına ne kadar çok ikna ederlerse şanslarının o kadar artacağı fikrine dayanıyor.

Influencer Laura Galebe'nin TikTok'ta başlattığı akım, bir anda sosyal medyanın en dikkat çeken fenomeni haline geldi. Çok sayıda kadın, kendilerine “Ne kadar şanslıyım” deme sözü verdikleri videoları sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başladı. Birçoğu da bu düşünce biçiminin çok başarılı olduğunu, yarattıkları pozitif enerjiyle bir anda şanslarının açıldığını anlattı.

Akımı geçen ay ortasında başlatan New Yorklu influencer Galebe, sadece kendi kendine çok şanslı olduğunu tekrarlamanın hayatta mükemmel şeyler yaşama olasılığını artırdığını savunarak takipçilerine “Sadece bu söylediğinize inanın” mesajı verdi. Yeni yıldan itibaren hızla takipçi kazanan #luckygirlsyndrome (şanslı kız sendromu) etiketi TikTok'ya kısa sürede 42 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi.

‘HAYAL DÜNYASINDA YAŞAMAK BAŞARIYI ARTIRIR’

Şanslı Kız Sendromu'na göre başarının anahtarı ne kadar uçuk olursa olsun hayallere inanmak ve kendini “dünyanın en şanlı insanı” olarak görmek. Sonrasındaysa şans kendiliğinden geliyor.

Galebe, bu pozitif düşünce akımına kendi hayatında ne zaman başladığını tam olarak hatırlamadığını, ama böyle düşünmeye başladıktan sonra hayatının bir anda değiştiğini söyledi. Bu düşünce sayesinde en inanılmaz şeylerin bile gerçek olduğunu anlatan influencer, “İlk başta işler yolunda gitmese bile hep daha iyisi geldi” diyerek “Hayal dünyasında yaşayın” mesajı verdi.

Klinik psikolog Katina Bajaj ise, konseptin bilimsel temeli olduğunu belirterek “Pozitif hisler beynimizi kodlanıyor ve duygularımızı etkiliyor. Mutluluk, şükran ve aşk gibi olumlu duygular beyne mesaj gönderiyor. Olumlu duygular aramak hayata farklı bir pencereden bakma ve iyi şeyler yaşama olasılığımızı artırıyor” ifadelerini kullandı.

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