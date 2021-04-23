21 bin TL’lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Yeniay mahallesinde yaşayan ve mezar kazıcısı olarak çalışan Şerafettin Civelek (61), 2 dönem mahalle muhtarlığı için adaylığını koydu.

Muhtar olabilmek için otomobilini satan ve 21 bin TL değerinde masraf yapan Civelek, aldığı bisiklet ile kapı kapı dolaşarak seçmenin gönlünü kazanabilmek için çiçek dağıttı. Sandıkta iki kez çok az farkla rakibine yenilen Civelek, otomobilini kaybetse de seçimde aldığı bisikletinden vazgeçmedi.

Elde kalan çiçekleri ile bisikletini giydiren Civelek, hayatını çiçekli bisikletiyle devam etmeye karar verdi. Bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmayı planlayan Civelek, yolda karşılaştığı mahalle sakinlerine çiçek vermeyi ihmal etmiyor. Mahallede çiçekli bisikletiyle ilgi çeken Civelek, muhtarlık seçimini kazanana kadar aday olacağını ifade ederek, kazanması durumunda mezarları ücretsiz kazacağını söyledi.

OY VERMEDİKLERİ İÇİN ZAM YAPTIM

Yaklaşık 10 yıldır mezar kazıcılığı yaptığını kaydeden Civelek, “İki dönem muhtar azalığı yaptım. Sonra aday olmaya karar verdim. İki dönem kaybedince arabamı da sattım bisiklet aldım. Muhtarlık seçimlerinde bütün evleri tek tek gezdim. Yaklaşık 12 mahalle vardı hepsini tek tek gezdim” dedi. Muhtarlık seçimini kazanana kadar çiçek dağıtacağını belirten Civelek, şunları söyledi:

– Muhtarlık seçimini kaybettim 21 bin TL masraf ettim. İki seçimi de kaybettiğim için aklıma bisiklet almak geldi vatandaşlara çiçek dağıtmaya başladım. Arabayı da kaybettim. Beni yolda görenler duruyor kendilerine çiçek takdim ediyorum. Her isteyene çiçek veriyorum. Yoldan giderken beni çeviriyorlar. Şimdi mezar kazıyorum. 10 yıldan fazladır Sürmene-Of ilçeleri arası mezarcılık yapıyorum.

– Çiçek verdiklerim hem seçmenlerim hem de müşterilerim. Ölecek ki para kazanacağım. Bana oy verenlerde oldu, vermeyenler de oldu. Eşime her hafta bir çiçek alırım. Kazanana kadar çiçek dağıtacağım. Araba alamam gücüm kalmadı. Muhtar olursam mezarları bedava kazacağım. Bana oy vermedikleri için mezarlara zam yaptım. 500 TL idi 1000 TL'ye çıkardım. (İHA)