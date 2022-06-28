21 yaşındaki Meksikalı şarkıcı kocası tarafından öldürüldü

21 yaşındaki Meksikalı şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki avukat kocası tarafından vurularak öldürüldü. Lydya, aylardır kocasından boşanmaya çalışıyordu.

Sozcu.com.tr

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Meksika, genç şarkıcının ölüm haberiyle sarsıldı. Henüz 21 yaşında olan Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından vurularak öldürüldü.

Lydya ve eşi Jesús Hernández geçen perşembe günü Meksika’da Benito Juárez’deki Japon restoranı Suntory’de yemek yiyordu. Ancak genç şarkıcı yemek sırasında kocası Hernández tarafından vurularak öldürüldü. Olaydan sonra Hernández ve koruması Benjamin Hernández, kaçmaya çalışırken restoranda gözaltına alındı. Jesús Hernández, kaçmaya çalışırken kendisini tutuklayan polis memurlarına rüşvet vermeye de çalıştı.

DAHA ÖNCE ŞİDDET GÖRMÜŞ

Meksika gazetesi Excelsior, halk müziği sanatçısının nisan ayında bir dizi aile içi şiddet olayının ardından boşanma sürecini başlatmak için ünlü bir hukuk firmasına başvurduğunu ve morarmış yüzünün fotoğraflarını kanıt olarak sunduğunu bildirdi.

Lydya, Aralık 2021’de Hernández tarafından dövüldükten sonra ve kocası tarafından silahla tehdit edildiğinde şikayette bulunmuş. Ancak yaşanan şiddet olaylarına rağmen, Lydya evliliğine ikinci bir şans vermeye karar vermiş.

Mexico City güvenlik şefi Omar García Harfuch, Jesús Hernández’in perşembe günü öğleden sonra 2’de restoranda iki kişiyle görüştüğünü söyledi. Ve Lydya gelmeden önce de restorandan akşam 6 civarında ayrıldığını belirtti.

Bir tanık da Univision haber dergisi Primer Impacto’ya Jesús Hernández’in Lydya’ya ateş ettiğini ve üçüncü kurşunun şarkıcının başına isabet ettiğini söyledi.

SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Lydya’nın cumartesi günü Kaliforniya, Glendale’deki bir konserde sahne alması planlanıyordu. Gösteri, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde tanınmış Orta ve Güney Amerikalı şarkıcıları bir araya getiren bir dizi konser olan Grandiosas 12’nin bir parçasıydı.

Hem Jesús Hernández hem de Benjamin Hernández pazar günü mahkemeye çıktılar ve yetkililer soruşturmayı sürdürürken tutuklu yargılanmalarına karar verildi. Ayrıca Jesús Hernández’in yaşı nedeniyle ev hapsine konma talebi, duruşmada bir yargıç tarafından reddedildi.

Hernández, mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti ve mahkemeye Lydya’yı öldürmediğini söyledi.

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