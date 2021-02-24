21 yıldır nereye gitse akrep topluyor! ‘İlk eşimin üzerinde denedim’

Karkamış ilçesine bağlı Gürçay Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Bozkurt, 21 yıldır akrep topluyor. Topladığı zehirli akrepleri bir şişe içerisinde biriktirerek üzerine saf zeytinyağı ekleyen Bozkurt, karışımı bir yıl bekletiyor. Bozkurt, akrebin şişe içerisine salgıladığı zehrin, saf zeytinyağı ile karışmasının ardından elde ettiği karışımın ise panzehre dönüştüğünü iddia etti. Mehmet Bozkurt, elde ettiği karışımı tüy ile akrep sokulan yerin çevresine sürerek panzehir etkisi oluşturduğunu söyledi.

Mehmet Bozkurt, karışımı ilk kez eşinin üzerinde denediğini ve olumlu sonuç aldığını öne sürdü. 21 yıldır panzehir ürettiğini belirten Bozkurt, “Akrepten panzehri üretmeye 2000 yılında başladım. O zamanlarda eşimi iki yerinden akrep sokmuştu ve durumu çok kötüydü. Daha önceden duyduğum bu panzehri eşime uyguladım. O an akrep sokulan yere tüy ile panzehri sürdüm. Panzehri uyguladıktan sonra yarım saat gibi bir süre içinde akrebin zehri kırıldı ve eşim düzelmeye başladı” dedi.

Bozkurt, “Panzehir, akrebin doğrudan soktuğu noktaya temas ettirilirse insanı öldürebilir. Bu yüzden sürerken mutlak suretle etrafına daire çizilmeli ve kesinlikle akrebin soktuğu noktaya temas edilmemelidir” diye konuştu.

DOKTORLAR UYARDI!

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ömer Aydın Yıldırım ise akrep sokmalarına karşı üretildiği söylenen karışımın kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı:

“Akrep zehirlenmeleri özellikle kırsal kesimlerde yoğun. Aslında akrep sokmalarının büyük kısmı ölümle sonuçlanmaz, bölgesel rahatsızlıklarla sonuçlanır. Akrep panzehir ilaçlarını bile biz akrep sokmalarında yüzde on oranında kullanırız. Çoğunlukla hayati olmadığı için ihtiyaç hissetmeyiz. Halk arasında birtakım panzehri üretimleri söz konusu ancak bunların bir değeri yoktur ve itibar da edilmemesi gerekiyor. Aksine riskleri vardır. İnsanlar akrep sokması durumunda öncelikle yaralı bölgeyi yıkayıp temizlemeli ve tampon uygulayarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.” (DHA)