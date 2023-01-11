210 yaşındaki dişbudak ağacı fırtınaya yenildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Meşeli Kuyu Mevkiinde bulunan, son iki yılda bir çok badire atlatan 210 yaşındaki Dişbudak ağacı, fırtınaya dayanamadı. Ağacın, Anıt statüsüne alınması için Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne müracaatı yapılmıştı.

Latif SANSÜR

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Anıtsallık kriteri taşıdığından Kuşadası Belediyesi ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) iş birliği, Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat'ın çalışmaları ile 210 yaşında olduğu tespit edilen Dişbudak ağacı fırtınada yıkıldı.

Geçen Eylül ayında bir iş makinesinin çarpmasıyla büyük dallarından biri kırılan, Anıt statüsüne alınması için Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne müracaatı yapılan ağacın geri kalan bölümü de fırtına nedeniyle tamamen kırıldı.

Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ile EKODOSD görevlilerinin yaptığı incelemede, Eylül ayında güney bölgesinde kırılan ana kolun bir denge sağladığı, dal kırıldıktan sonra tüm ağırlığın kuzey bölgesinde yoğunlaştığı, fırtınayla birlikte ağacın buradan kırıldığı tespit edildi.

“BAŞINA GELMEYEN KALMADI”

Fırtınaya yenilen Dişbudak ağacının başına son iki yılda gelmeyen kalmadığını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü süreci şöyle anlattı:

“Ağacın etrafı koyun ağılı ve çöp, moloz depolama alanı olarak kullanılıyordu. Belediye ile görüşülerek etrafı temizlendi. Ardından elektrik hattı için dalların budanması istendi. Yapılan görüşmeler sonucunda elektrik hattı ağacın bulunduğu bölümde yer altına alındı.

Bir süre sonra ağacın tam altından geçecek şekilde kanalizasyon çalışması başlatıldı. Aydın Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'yle görüşülerek, projede değişiklik yapılması sağlandı ve ağaca zarar verilmesi önlendi.

Ardından Kuşadası Belediyesi ağacın bulunduğu güzergahta yol çalışması başlattı. Yapılan görüşmeler üzerine yol inşaatı durdurularak, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ağaca bir zarar gelmesini önlemek amacıyla, çevresine beton bariyerler konuldu.

Son olarak Eylül ayında yoldan geçen bir iş makinesi ağacın büyük dallarından birini kırdı. Bugün de fırtınada son darbeyi yedi.”

Sürücü, ağacın kalan kısmının kurtarılması için bilim insanlarıyla görüşüleceğini, yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen ayakta kalmasının hikayesinin yazılı olduğu bir panonun ağaç önüne dikileceğini sözlerine ekledi.