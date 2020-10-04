230 STK’dan ortak çağrı: Avcılık Yasaklansın

Türkiye’deki 230 sivil toplum kuruluşu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde yaptıkları ortak açıklama ile yaban hayvanlarını öldürmenin spor, turizm, hobi ya da ihale konusu olamayacağını belirterek avcılığın tamamen yasaklanmasını istedi.

Türkiye'de farklı alanlarda çalışma yürüten ve konularında uzman 230 sivil toplum kuruluşu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaptıkları ortak açıklama ile yaban hayvanlarını öldürmenin spor, turizm, hobi ya da ihale konusu olamayacağını ve avcılığın tamamen yasaklanmasını istedi.

Spor veya hobi amaçlı ya da bir turizm faaliyeti olarak yaban hayvanlarının öldürülemeyeceğini, yaşam hakkının ihaleye açılamayacağını belirten 230 sivil toplum kuruluşu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın avcılığı tamamen yasaklaması için binlerce doğaseverin desteğiyle bir imza kampanyası (Change.org/VurmaBeni) başlattı.

SPOR VEYA HOBİ AMAÇLI HAYVANLAR ÖLDÜRÜLEMEZ

1931 yılında Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu 4 Ekim'i Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak ilan etti. Her yıl 4 Ekim'de tehlike altında olan hayvanlarla ilgili farkındalık yaratmak ve hayvan haklarını gündeme getirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Türkiye'de farklı alanlarda çalışma yürüten ve konularında uzman 230 sivil toplum kuruluşu, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaptığı açıklamada: ”Dünyayı birlikte yaşadığımız diğer canlılarla paylaşıyoruz. Ormanlar, dağ, dereler hepimizin yaşam kaynağı ve hepimizin yaşamı birbirine bağlı. Bu nedenle haklarını bizim dilimizde ifade edemeyen tüm canlıların sesi olmak için bir aradayız” diyerek, yalnızca diğer canlıların değil, insanların da yaşam hakkının korunması için avcılığın bir an önce yasaklanması gerektiğinin altını çizdi.

“AVCILIK DEĞİL, YAŞAMI KORUMAK TEŞVİK EDİLSİN”

Günümüzde avlanmanın biyoçeşitlilik kaybının en önemli nedenlerinden biri haline geldiğini ve yaban hayatına zarar verdiğini belirten sivil toplum kuruluşları, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün öncelikli görevinin hangi hayvan türünün ne kadar avlanacağından çok yaban hayvanlarını korumak olması gerektiğini vurguladı.

Son 16 yıl içerisinde 500 bin kişinin avcılık sertifikası almasını eleştiren 230 sivil toplum kuruluşu, avcıların sayıları artarken, pek çok canlı popülasyonunun tükenme tehlikesi altında olduğunun bilimsel verilerle ortaya konulduğunu belirtti.

UNESCO tarafından hazırlanan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre, her hayvanın yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini hatırlatan sivil toplum kuruluşları; hayvanları yaşatmak ve avcılığı durdurmak için herkesi harekete geçmeye ve change.org/vurmabeni adresi üzerinden imzacı olmaya çağırdı.

ÇOCUKLARIMIZ ÜVEYİK SESİ DUYMADAN, GEYİK, KARACA, CEYLAN GÖRMEDEN BÜYÜYEBİLİR

230 kurum için konuşan ülkemizin ilk yaban hayatı uzmanlarından olan Tansu Gürpınar, şunları söyledi:

“Türkiye, eski dünya kıtaları olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika arasında doğal bir köprü konumundadır. Ayrıca dünyanın en büyük kıtası olan Asya'nın özelliklerini kendi ölçeğinde sergilediği için Küçük Asya ismini almıştır. Bu nedenlerden ötürü Türkiye doğası tam anlamıyla emsalsizdir. Yaşadığımız coğrafya bitki ve hayvan varlığı yönlerinden zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir.

*Özellikle sayıları azalmış olan hayvan türleri üzerindeki avlanma baskısı zaten yaşama alanları daralmış olan bu varlıklar üzerinde ciddi tehdit oluşturuyor. Bu baskının büyük kısmının yasalara ve kurallara uymadan avlananlardan kaynaklandığı biliniyor.

*Düşünün ki çocuklarımız hiç üveyik sesi duymadan, geyik, karaca, ceylan görmeden büyüyebilir. Bir araya gelen 230 kurum arasında konularında uzman birçok kuruluş ve kişiler var. Bilimsel verilerle ortaya konan bu gerçeklerin göz ardı edilmeyerek Türkiye doğasının daha iyi korunması için mevcut Kara Avcılığı Kanunu'nda gereken yeni düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir”.

TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER VURULUYOR

Açıklamada 2020-2021 Av Sezonu için Merkez Av Komisyonu'nun avına izin verdiği türler arasında, tehlike altında olan türlerin de bulunduğu belirtilerek “Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan kırmızı listede dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türleri de yer alıyor. IUCN'nin ‘Hassas' kategorisinde bulunan türlerden üveyik nüfusunun son 40 senede yüzde 78, elmabaş patka nüfusunun ise son 20 yılda yüzde 50 gibi büyük bir oranda azaldı. ‘Av turizmi” kapsamında avına izin verilen Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, yaban keçisi, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban domuzu gibi memeli türlerde bulunuyor. Bu türlerden oluşan 798 canlının yaşam hakkı, para karşılığında ihaleye açıldı” denildi.

TEPKİLER SAYESİNDE KURTULDULAR

230 sivil toplum kuruluşu, düzenledikleri imza kampanyasının yanı sıra, sosyal medyada yaşam hakları ellerinden alınan canlılar adına tepkilerini dile getirirken “Tarkan, Ezgi Mola, Can Dündar, Ziynet Sali gibi pek çok ünlü ismin de sosyal medya üzerinden destek verdiği kampanya sonucunda, canlıların yaşamlarını tehdit eden birçok yanlış karar iptal edilmiş bulunuyor. Binlerce doğaseverin tepkisi sonucunda iptal edilen bu kararlar arasında şunlar yer alıyor:

*Dersim’deki 17 dağ keçisinin avlanmasıyla ilgili ihale iptal edildi.

*Eskişehir’de belli noktalarda kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin 20 Temmuz'da yapılacak ihale durduruldu.

*Erzincan'da mahkeme kararıyla, dağ keçileri vurulmaktan kurtuldu.

*Şanlıurfa'daki ceylanların avlanması için düzenlenen ihalenin iptalini talep eden dava açıldı, ihale için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

*Mersin'de yaşam hakları ihaleye açılan 75 dağ keçisinin vurulmasıyla ilgili karara Mersin Barosu tarafından dava açıldı.