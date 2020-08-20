Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
242 yıllık sandalyeler 10 milyon TL’ye satıldı
242 yıllık sandalyeler 10 milyon TL’ye satıldı
Fransa Kralı 16´ncı Louis´nin kardeşi Charles´a ait dört sandalye, açık artırmada yaklaşık 10 milyon TL'ye satıldı.
Yaşam 20 Ağustos 2020 - 14:55

Antika sandalyeler, 1778 yılında Fransa Kralı 16’ncı Louis’nin küçük kardeşi 10´uncu Charles için yapılmıştı.

16´ncı Louis, 1775-1792 yılları arasında hüküm sürerken ünlü Kraliçe Marie Antoinette’nin kocasıydı.

Foto: DHA.

Fransa’da ihtilal patlak verdikten 4 yıl sonra 21 Ocak 1793 tarihinde idam edildi. Servet değerindeki bu dört sandalye ise ihtilal sırasında sarayları istila eden halk tarafından ele geçirildi.

Foto: DHA.

Defne dalları oymaları bulunan sandalyeler, mobilya ustası Georges Jacobs ve heykeltıraş Jean-Baptiste Rode tarafından 1778’de yapıldı. (DHA)