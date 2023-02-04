25 madencinin tehlikeli ve macera dolu yolculuğu

Denizli’nin Çameli ilçesinde krom madeni ocağında çalışan işçiler motosikletleri ile her gün karlı dağ yollarında işe gitmek için mücadele ediyor. İşçilerin tek isteği orman yolunun biraz düzeltilmesi...

Selami AYDIN

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İşe ve aşa ulaşmanın giderek zorlaştığı Türkiye'de, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı köylerde yaşayan maden işçileri her gün adeta sırat köprüsünden geçiyor. Dalaman'daki krom maden ocağında çalışan işçiler her sabah işe gidebilmek için motosikletleriyle karlı ve tehlikeli orman yollarında kilometrelerce seyahat ediyor…

Kış döneminde tamamen karla kaplanan yolların yanı sıra soğuk ve diğer doğa koşulları ile mücadele eden maden işçileri motosikletleriyle birbirilerini takip ederek işlerine ulaşıyor. Çameli'nin Karabayır köyünden Dalaman'ın Gürleyik köyündeki Andızlık mevkiine kadar süren yolculuğu her gün 25 madenci tamamlıyor.

Tek isteklerinin orman yolunun düzeltilmesi olduğunu söyleyen maden işçisi Ömer Altın, “Karlı yolda motosikletle gitmek kolay olmuyor ama işe gidip gelmek zorundayız. Başka bir yol daha var. O yolu kullanırsak mesafe çok uzuyor. Orman yolu 10 kilometrelik bir yol. Yetkililerden isteğimiz bu yolun düzgün hale getirilmesi” dedi.