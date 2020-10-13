25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor

Uçakta unutulan eşyaları bir yıl depoda bekletildikten sonra açılan ihale ile THY'den satın alarak Avcılar'da satışa çıkaran Aziz Korkmaz, bavullardan antika denilebilecek ürünlerden protez dişe kadar çeşitli eşyaların çıktığını söyledi.

Özellikle dış hat yolcularının unuttuğu, THY’nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda bekletilen, 1 yıl içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde ihale yoluyla satılan eşyalar daha sonra eksiklikleri varsa tamamlanarak satılıyor.

Uçakta en fazla çanta, gözlük, cüzdan ve cep telefonu gibi elektronik eşyalar unutulurken açılan bavullardan ilginç eşyalar da çıkabiliyor.

“PROTEZ BACAK ÇIKIYOR”

Avcılar’daki bir pasajda bulunan iki büyük dükkanda THY’nin ihalelerinden satın aldıkları unutulan eşyaları satan Aziz Korkmaz, şunları söyledi:

* Biz bunları devletten ihale yoluyla satın alıyoruz ve satışa sunuyoruz. Bu işe 1995’te Topkapı’da başladık. 13 yıldır da Avcılar’da faaliyet gösteriyoruz

* Adam takma dişini unutuyor mesela. Çantasını unutunca içindeki takma dişini de unutmuş oluyor. Valizde taşınabilir her şey unutulmuş olabiliyor.

* Unutulan ilginç eşyalar arasında protez ayak, bacak da çıkıyor. Unuttuğu valizin içinde bir bakıyorsunuz protez bacak çıkıyor.

* Bunları belirli bir fiyat ödeyerek açık arttırma ile satın alıyoruz ve değerlendiriyoruz.

* Piyasada örneğin 500 TL’ye satılıyorsa biz 150 TL’ye veriyoruz. Herhangi bir eksiği varsa onları gideriyoruz, ondan sonra satıyoruz.

HER TÜRLÜ EŞYA VAR

Corona döneminde havalimanlarının kapatılması ile ihale alamadıklarını ancak, ellerinde iki yıl satabilecekleri ürün bulunduğunu ifade eden Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

* Bu dönem satışlarımızı etkiledi. İş yerimizde çok eski gramofon, en az 50-60 yıllık radyolu pikap, nereden bakarsanız 100 yıllık ayakla çalışan dikiş makinesi, çok eski plaklar, radyolar, kürekler, ayakkabı, saat her türlü eşya var.

* Buradaki ürünler satıldıkça yer açıyoruz. Uçakta eşyasını kaybedenler bazen bize geliyor. 1 ay önce unutmuşsa o bize en az 1 yıl sonra gelir.

* Bavullardan çıkan fotoğrafları saklıyoruz. Geçenlerde Tekirdağ’dan biri geldi fotoğraflarını sordu, elimizdekileri çıkardık gösterdik fotoğraflarını alıp gitti.

* İş yerimize gelenlerin yanı sıra bizi sosyal medya hesabından da takip edip alışveriş yapıyor. (DHA)