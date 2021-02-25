250 liraya aldığı kase tarihi eser çıktı: Değeri 3.6 milyon TL

ABD’nin New York kentindeki Sotheby’s Müzayede Evi, tarihi 600 yıl öncesine dayanan Çin’e ait çok özel bir eseri açık artırmaya çıkarıyor.

Müzayedenin ismini açıklamadığı satıcı, geçtiğimiz yıl Connecticut eyaletinin New Haven kentinde yerel bir açık artırmada 35 dolara (250 TL) bir kase satın aldı. Kaseyi aldıktan sonra bir uzmana fotoğraflarını gönderen adam, bunun bir tarihi eser olduğunu duyduğunda büyük şaşkınlık yaşadı.

Sotheby’s Müzayede Evi’nin Çin Sanatları bölümü direktörü Angela McAteer, üzerinde lotus, kasımpatı, şakayık ve nar çiçekleri işlemeleri bulunan kasenin kökeninin 15. yüzyıla, Ming Hanedanı’na kadar dayandığını söyledi.

McAteer, kasenin porselen tekniğine büyük önem veren ve 1403-1424 yılları arasında tahtta bulunan İmparator Yongle dönemine ait olabileceğini aktardı.

YALNIZCA BEŞ ÖRNEĞİ VAR



Lotus kasesi olarak bilinen eserin dünyada yalnızca beş benzer örneği bulunuyor. Bunlar Taipei Ulusal Saray Müzesi, Victoria Ve Albert Müzesi ve British Museum’da sergileniyor.

17 Mart’ta gerçekleşecek ‘Asya haftası’ kapsamında açık artırmaya çıkarılacak eserin 300 bin ile 500 bin dolar (2.1 milyon TL – 3.6 milyon TL) arasında bir bedele satılması bekleniyor.