2500 yıllık mezarlık müze oluyor

Nekropol alanında yapılan kurtarma kazılarında ortaya çıkan 6 farklı tipte 27 lahit ve eseri turizme kazandıracak olan “Gölyazı Nekropol Alanı Açık Hava Müzesi” için bir süredir masa başında yapılan hazırlıklar, nekropol alanında devam ediyor.

Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarların, bilhassa Roma devrinde nadir görülen kerpiç mezarların dış unsurlardan korunarak gelecek nesillere aktarılması için Gölyazı'nın doğal dokusuna uygun bir koruma projesi geliştiren Nilüfer Belediyesi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayını beklerken, buluntuların zarar görmemesi için alanda geçici koruma tedbirleri almıştı. Mezarların üzerine suya ve neme dayanıklı ahşap kasalar yerleştiren Nilüfer Belediyesi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayından sonra alandaki çalışmalarını başlattı.

Tarihi 2500 lı öncesine dayanan nekropol sahasında sürdürdüğü kurtarma kazıları ile bir yandan defineciler tarafından daha önce açılarak dağıtılan mezarları toparlayarak alanı koruma altına alan Nilüfer Belediyesi, diğer yandan nekropol sahasının bir bölümünü düzenliyor. Gölyazı'daki yerleşimin tarihini anlamlandıran çalışmalar tamamlandığında yine doğal dokuya zarar vermeden bir peyzaj düzenlemesi yapılarak açık hava müzesi ziyarete açılacak.

Arkeopark alanında pano ve tabelaların yanı sıra teknolojiden de faydalanarak simülasyon yöntemiyle bir kurgu içerisinde ziyaretçilerin alanı daha iyi kavraması sağlanacak. (İHA)