26 yıl önce hobi amaçlı ektiği ağaçlar gelir kapısı oldu

Elazığ'da yaşayan Mehmet Hanifi Türkay, 26 yıl önce hobi olarak ektiği fıstık ağaçlarını gelir kapısına çevirdi. Türkay'ın ürettiği fıstıklar, ABD başta olmak üzere yurt dışındaki birçok ülkeye ihraç ediliyor.

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Elazığ’da Gümüşbağlar köyünde ikamet eden 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay (66) 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı.

O dönemlerde menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şu anda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor.

Rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep’teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti.

Yıllık ortalama 3 ton fıstık rekoltesi elde eden Türkay'ın ürünleri, ABD başta olmak üzere yurt dışından birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Mehmet Hanifi Türkay, “Fıstık üretimine 1995 yılında başladım. Şu anda 2 bin ağaç fıstığımız var, üretime girdik. Gaziantep'ten gelen üretici firmalar, lezzeti ve yeşil yağı bakımından çok hayran kaldı. Onlar bu ürünleri yurt dışına özellikle Amerika'ya gönderiyor” dedi.

“İŞLENMESİ VE SATILMASI DOLAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR”

Aslında sanayi sitesinde 35 yıllık esnaf olduğunu belirten Türkay, “Boş zamanlarda hobi olarak fıstıkla uğraşıyorum. Gaziantep’te bir ekibimiz var, fidanlarımız hazır ve istenildiği taktirde dağlarımızı fıstığa çeviririz. Hem dağ meyvesi hem yeşil altın olarak biliniyor, işlenmesi ve satılması dolar kuru üzerinden yapılıyor” diye konuştu. (İHA)