26 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kuraklık haritalarında Türkiye’de ilk 10 il arasında yer alan Yozgat’ta son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor.

Yozgat’ta yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu ve tarım alanlarının sulamasının karşılandığı baraj ve göletlerde de su seviyesi hissedilir derecede düştü.

Yozgat'ta uzun yıllar yıllık yağış ortalaması metrekareye 562 kilogram düşerken, bu oran 2020 yılında 410 kilogram olarak gözlendi.

Yozgat’ın Esenli köyüne sulama amaçlı olarak yapılan ve 1994 yılında hizmete açılan Gelingüllü Barajı’nda kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle baraj altında kalan kalan yerleşim yerleri de tekrardan gün yüzüne çıktı.

26 yıl sonra köyün camisi, okul binası, belediye binası ve mezar gibi yerleşim yeri kalıntıları kuraklık nedeni ve suların çekilmesiyle birlikte görünür hale geldi.

Yıllar sonra yerleşim yeri kalıntılarının ayakta durması ise köy sakinlerini duygulandırırken anılarını tazeleyen vatandaşlar yakınlarına ait olan mezarları da ziyaret ederek dua etti. (İHA)

