Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
26 yıl sonra gün yüzüne çıktı
26 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Yozgat'ta kuraklık nedeniyle baraj suyu çekildi. 26 yıl önce su altında kalan yerleşim yeri tekrar gün yüzüne çıktı.
Yaşam 12 Aralık 2020 - 13:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kuraklık haritalarında Türkiye’de ilk 10 il arasında yer alan Yozgat’ta son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor.

Yozgat’ta yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu ve tarım alanlarının sulamasının karşılandığı baraj ve göletlerde de su seviyesi hissedilir derecede düştü.

(FOTO: İHA)

Yozgat'ta uzun yıllar yıllık yağış ortalaması metrekareye 562 kilogram düşerken, bu oran 2020 yılında 410 kilogram olarak gözlendi.

Yozgat’ın Esenli köyüne sulama amaçlı olarak yapılan ve 1994 yılında hizmete açılan Gelingüllü Barajı’nda kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle baraj altında kalan kalan yerleşim yerleri de tekrardan gün yüzüne çıktı.

(FOTO: İHA)

26 yıl sonra köyün camisi, okul binası, belediye binası ve mezar gibi yerleşim yeri kalıntıları kuraklık nedeni ve suların çekilmesiyle birlikte görünür hale geldi.

Yıllar sonra yerleşim yeri kalıntılarının ayakta durması ise köy sakinlerini duygulandırırken anılarını tazeleyen vatandaşlar yakınlarına ait olan mezarları da ziyaret ederek dua etti. (İHA)

İlginizi ÇekebilirKuraklığa karşı atık su önerisi
İlginizi ÇekebilirHer yerde baraj ve göllerde su seviyesi düşerken orada artıyor
İlginizi ÇekebilirSuların çekildiği Büyükçekmece Barajı'nda korkutan görüntü

 

Son güncelleme: 13:07 - 12.12.2020
Etiketler