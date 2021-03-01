27 dereceyi gören sahile koştu

Marmaris’te yüzünü gösteren güneş, hafta sonu kısıtlamasından sonra sahilin vatandaşlarla dolmasına neden oldu.

Bugün kentte elektronik termometreler 27 dereceyi gösterdi. Marmarisliler ile bölgede yaşayan yerleşik yabancılar, Atatürk Caddesi Halk Plajı’nda denize girip güneşlendi.

Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, sahilde denetimlerini sürdürürken; vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyardı.

Marmaris’te yerleşik olarak yaşayan Edward John Ellesson, “Mükemmel bir hava var. Güneşin keyfini sürüyorum” dedi.

Ahmet Çeklin de “Marmaris bugün baharı yaşıyor. Güzel bir hava var ve anı değerlendiriyorum” diye konuştu.

Marmaris İlçe Meteoroloji Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde 5 Mart Cuma gününe kadar sürecek. (DHA)