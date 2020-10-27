27 kiloluk sazan yakaladı, sonrasında yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Pelitözü göletinde avcılık ve sportif balıkçılık yapan Cihat Öztürk, 27 kilo ağırlığında dev sazan balığı yakaladı ve görüntüledikten sonra tekrar suya bıraktı

Gölette 2015 yılından bu yana sportif balıkçılık anlamında birçok aktivitenin düzenlendiğini kaydeden Pelitözü Gölpark Saha Sorumlusu Tamer Sargıl, “Yakala bırak sportif balıkçılık dediğimiz aktivite ile hem Bilecikimizin güzelliklerini duyurmak, hem de çocuklarımız ve yeni nesillere temiz ve zengin bir doğal güzelliği bırakmanın önemini hissettirmek istiyoruz. Bizim de denetimimiz çerçevesinde insanlar burada sportif balıkçılık yapabiliyorlar” dedi.

Sazan balığını yakalayan Cihat Öztürk ise “Dört günlük avımızın son gecesinde 27 kiloluk sazan balığı yakaladık. Pelitözü göletindeki en büyük olduğunu öğrendik. Böyle balıkları herkes salsın. Yakalayan herkes yeniden suya salması gerekiyor” diye konuştu.

Sazan balığı daha sonra yeniden gölete bırakıldı. (DHA)