Şirketin verdiği hediye sayesinde 11 milyon bağış topladı

27 yıl boyunca tek bir iş gününü bile kaçırmadığını söyleyen fast food çalışanı, şirketin kendisine hediye ettiği çantayı TikTok'ta paylaşınca viral oldu. Kullanıcılar 400 bin dolarlık bağış yaptı...

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Las Vegas McCarran Uluslararası Havalimanı’nda yer alan bir fast food zincirinde aşçı ve kasiyer olarak çalışan Kevin Ford, geçen yaz bir iş gününü bile kaçırmadığını söylediği videoyla viral oldu.

Videoda, fast food devinin işe alma şirketi HMShost’un sadakatini ödüllendirmek için kendisine verdiği hediyeleri gösterdi. Hediye paketinde yer alan sinema bileti, kupa, çikolata bar, iki paket şekerleme, çikolatalı kek, iki kalem ve iki anahtarlık bir sırt çantası içerisinde kendisine verildi.

Ford, hediyeler için minnettar olsa da, bunların HMSHot’un “ortalıkta bıraktığı” şeylere benzediğini söyledi: “Çoğu büyük şirket gibi, işçileriyle bağlarını bir şekilde kaybettiler” diye de ekledi.

TORUNLARINI ZİYARET ETTİ

Bunun üzerine Ford’un kızlarından biri, videonun sosyal medyadaki ilgisine yanıt olarak babası için bir GoFundMe sayfası oluşturdu. Ford’un ilk iki kızının velayetini aldığında bekar bir baba olarak fast food zincirinde çalışmaya başladığını ve lise ve üniversite boyunca dört kızını kapsayan sağlık sigortası nedeniyle orada kaldığını yazdı.

GoFundMe açıklamasında “Babam orada çalışmaya devam ediyor, çünkü genç görünmesine rağmen emeklilik yaşına geliyor ve ayrılmak onun emekliliğine mal olacak. Hiçbir şekilde para istemiyoruz ya da biri onu mutlu etmek isterse, o torunlarını ziyaret etmeyi çok ister.” diye yazıyordu. Ford, bağışlar geldikten sonra onları Teksas’ta ziyaret edebildi.

Aralık ayında Today’e “Bütün dünyanın beni ayağa kaldırdığını hissediyorum. Hala her gün bir daha uyanmamayı umduğum bir rüya gibi.” dedi.

8 Ağustos itibariyle GoFundMe sayfası, 13.500’den fazla bağış yoluyla 11 milyon TL’den (400 bin dolar) fazla para topladı.

Çalıştığı restoran da videonun Ford’un “kısa vadeli olumlu bir performans/deneyim karşılığında eş düzeyde bir ödül” aldığını gösterdiğini söyledi. Şirket, franchise alanın para ödülleri de dahil olmak üzere “sağlam bir çalışan tanıma programına” sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

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