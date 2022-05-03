27 yıllık evliliğini sonlandıran Bill Gates açıkladı: “Harika bir evliliğimiz vardı”

Ünlü milyarder 27 yıllık eşinden ayrıldıktan sonra bile harika bir evlilikleri olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Bill Gates, Sunday Times’a verdiği yeni bir röportajda biten evliliğinin ardından konuştu. Geçtiğimiz yıl 27 yıllık evliliklerini bitiren Gates çifti, dünya basınının gündemine de oturmuştu. Microsoft’un kurucusu Bill Gates, evliliğinin ardından neler hissettiğini anlattı.

“Benim açımdan harika bir evlilikti. Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Melinda ile yeniden evlenir miydim? Açıkçası başka biriyle evlenmeyi seçmezdim. Geleceğimle ilgili bir planım yok ama evliliği şiddetle tavsiye ediyorum.”

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates, boşanmada kimin ne kadar paraya sahip olacağını belirlemenin daha çok hayırseverlikle ilgili girişimleri için önemli olduğunu belirtti:

HAYIRSEVERLİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

“Biz çok şanslı insanlarız. İnsanlar her koşulda son derece sınırlı kaynaklara sahip olduklarında üzülüyorum. Çocuklara oldukça cömert davranabiliriz, paranın büyük çoğunluğu hayırseverliğe gidecek.”

1994’ten Mayıs 2021’e kadar evli olan Bill Gates ve Melinda French Gates’in bu süre zarfında üç çocukları oldu; Jennifer, Rory ve Phoebe. Çift ayrılacaklarını açıklasalar da hayırseverlik girişimlerinin devam edeceğini söylemişlerdi:

“Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve Gates Vakfı’nda birlikte çalışmaya devam edeceğiz, ancak artık hayatımızın bir sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimize inanmıyoruz.”

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