27 yıllık turizmci zeytinci oldu altın ödülü aldı

56 yaşındaki seyahat acentesi sahibi ve turizmci Çiğdem Sarı Fraser, İngiliz mimar eşi 72 yaşındaki Cliff Fraser ile birlikte 20 yıl önce satın aldığı ve içerisinde 600 zeytin ağacının bulunduğu Dörttepe Köyü'ndeki araziye yerleşerek iksir zeytinyağı üretimine başladı. İki yıldır zeytinyağı üretimi yapan Fraser, bu yıl girdiği Ulusal Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda 180 üretici arasında birinci olarak Altın Ödül'ü kazandı.

ÇOCUĞUMUZ OLDULAR

Fraser başarısını şöyle anlattı: Eşim ile birlikte 20 dönüm arazide bulunan ve yaşları 20-500 yıl arasında değişen zeytinliğe sahip çıktık. Çocuğumuz olmadı, zeytin ağaçlarımızı çocuğumuz edindik. Ve ağaçların büyük bir bölümünü Memecik zeytini ile aşılayarak iki yıl önce üretime geçtik. Ve kendimizi tanıtmak adına girdiğimiz ilk çalışmada Altın Ödülü almak moralimizi yükseltti. Turizm işletme sahibi olmak yerine çiftçi olmak beni daha mutlu eder hale geldi. Doğa ve toprakla uğraşmak insana hiç bitmek tükenmek bilmeyen başka bir enerji veriyor. 15 ülkeden gençlerimizi konuk ettik, zeytin ağaçlarının bakımını ve temizliğini yapıyorlar. Bunun yanı sıra yörenin kültürünü, beslenme şeklini ve zeytinyağının önemini öğreniyorlar. Zeytin ağaçlarımıza, zeytinlerimize sahip çıkmazsak Bodrum'da betona yenik düşen mandalina ve portakal bahçelerinin akibetini zeytin tarlaları bekliyor olacak.

Hormondan kalbe her şeyin ilacı

Fraser erken hasat soğuk sıkım zeytinyağının faydalarını şöyle anlattı: Antioksidan bakımından çok güçlü, vücudun enerji kaynağı. Içerisindeki faydalı bileşenler sayesinde vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir, hormonların gelişiminden kalp sağlığına kadar birçok faydası var. Yağ dokusu ve hücre gelişimini destekler. İçerisindeki fenol bileşeni ile güçlü bir antioksidandır ve pıhtılaşmayı önleyerek kalp sağlığı için değerli bir koruma görevi üstlenir.