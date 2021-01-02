280 kiloya ulaşan Aydın’ın tek bir hayali var

Gaziantep’te iki yıl önce organize sanayi bölgesinde bir fabrikada torna ustası olarak çalışan Aydın Kalkan, aşırı kilosu nedeniyle hareket edemeyince çalışmayı bıraktı. Ayağa kalkmakta bile zorlanan Kalkan, 280 kiloya ulaştı.

Karşıyaka Mahallesi’nde annesi Fatma Kalkan ile vefat eden babasından kalan emekli maaşı ile hayatını sürdürmeye çalışan Aydın Kalkan, dışarı çıkamadığı için evde psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Kiloları nedeniyle iki yıldır aynı odada zaman geçirdiğini anlatan Kalkan, “Benim kendi mesleğim tornacılık. 25 yıl boyunca bu iş severek yaptım ama şimdi böyle olunca eve hapsoldum. İki yıldır ayağa kalkamıyorum ve çalışamıyorum. Evde duvarlar üstüme geliyor” dedi.

KİLOSU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Hareket edemediği için her geçen gün kilolarında artış olduğunu ifade eden Kalkan, annesinin kendisine baktığını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirtti.

Mide küçültme ameliyatı olması gerektiğini ve bunun için ihtiyaç duyulan para konusunda destek beklediğini anlatan Kalkan, “İki yıl önce rahatsızlandım ve ayağa kalkamadım. O günden bu yana sürekli kilo alıyorum. Çünkü hareketsizim ve sürekli yattığım için kilo alıyorum. 70 yaşındaki annemle yaşıyorum. Babam vefat ettikten sonra kalan emekli maaşıyla geçiniyoruz. Tek isteğim ameliyat olup eskisi gibi işime dönüp annemi rahat ettirmek” diye konuştu. (DHA)