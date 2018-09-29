29 Eylül Hadi İpucu Sorusu: ‘Geldim, gördüm, yendim’ sözü kim tarafından söylenmiştir?

İnternet dünyasının yeni fenomeni Hadi bilgi yarışması tüm hızıyla devam ederken oyun severlere de yepyeni bilgiler öğretiyor. Hadi bu akşam 20:30'da yeni bir yarışma ile sevenleri ile buluşacak. Bu akşamki Hadi İpucu Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki 'Geldim, gördüm, yendim' sözü kim tarafından nerede söylenmiştir? İşte ayrıntılar...

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Hadi bugün şöyle bir soru sordu: ” ‘Geldim, gördüm, yendim’ sözünü hepimiz duymuşuzdur.Yani meşhur ‘Veni vidi vici’ Peki kim tarafından nerede söylendiğini biliyor muyuz? Tokat'ın Zile ilçesinde söylenmiş. Nerede söylendiği bizden geldiğine göre kimin söylediği de sizden gelsin. ” Peki ‘Geldim, gördüm, yendim’ sözü kim tarafından söylenmiştir? İşte 29 Eylül Cumartesi Hadi sorusunun cevabı…

29 EYLÜL HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI

‘Geldim, gördüm, yendim’ sözü Tokat'ın Zile ilçesinde Julius Sezar tarafından söylenmiştir. Tarihi kaynaklara göre, MÖ 100 veya MÖ 44 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Roma İmparatoru Julius Sezar, Pontus asıllı Basforos kralı II. Pharneke ile Zile Altıağaç mevkiinde çok kanlı bir savaş yapar. Savaşta her iki taraf da büyük kayıplar verir. Ancak savaşı Roma İmparatoru Julius Sezar kazanır. Bunun üzerine dünyaca ünlü sözü ”Veni-vidi-vici” (Geldim-gördüm-yendim) diyerek, durumu Roma’ya bildirir.

Sezar, Pompei’de kaleye taş bir kitabe yaptırarak, dünyaca ünlü bu sözünü oraya da yazdırır. Günümüzde Pompei Kalesi’nde bulunan kitabeleri ziyaret etmek için her yıl çok sayıda turist ilçeye gelirken, bazı tarihçiler bu kitabenin Sezar tarafından yapılan asıl kitabe olmadığını, gerçek kitabenin çalındığını ve nerede olduğunun tespit edilemediğini, ama bu sözün Zile İlçesi’nde söylendiğinin tüm kaynaklarda geçtiği de ifade edilmektedir. Ayrıca Zile’nin Yıldıztepe kasabasından çıkarılan pek çok antik eserin üzerinde “Veni-vidi-vici” yazısının görüldüğü ifade edilmektedir.