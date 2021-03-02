29 yaşında 35 çocuğu var, 6’sı da yolda

ABD’de yaşayan 29 yaşındaki Kyle Gordy, yerel basına açıklamalarda bulundu. Sperm donörü olarak tanınan ve bu güne kadar 35 çocuğun babası olan Gordy, kendi spermleri kullanılarak 6 kadının daha hamile kaldığını duyurdu.

Sky News’e açıklama yapan Gordy, “Benim spermlerimi kullanmak isteyenlerle Facebook grupları aracılığıyla tanışıyorum. Şu an 23 binden fazla takipçim var” dedi.

“FARKLI YERLERE SEYAHAT ETTİM”

ABD’de yaşamasına rağmen bazen gebe kalmak isteyen kadınlarla tanışmak için jetle dünyanın farklı ülkelerine gittiğini söyledi. Açıklamalarda bulunan Gordy, “Farklı yerlere seyahat ettim. Özellikle pandemi döneminde talep çok arttı. Kadınların bu yöndeki talepleri hızla arttı” dedi.

Sperm bağışlamaya 22 yaşında başladığını söyleyen Gordy, “Müşterilerimin yüzde 90’ı tüp bebek yöntemini tercih ediyor” ifadesini de kullandı.

İngiliz yetkililer ise Gordy’i eleştirdi. Herhangi bir hastalık bulaşmaması ve bebeğin sağlıklı olması için yılda birkaç kez test yaptıran Gordy’nin yasa dışı çalıştığını ve hem yasal hem de sağlık risklerinin çok fazla olduğunu açıkladı.

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