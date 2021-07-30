29 yıl sonra baraj altındaki köy gün yüzüne çıktı

Ankara'da 29 yıl önce baraj suları altında kalan Karaağaç köyü, Akyar Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 16.60 seviyelerine kadar geriledi. Eğrekkaya Barajı’nı besleyen Akyar Barajı’nda da sular yıllar sonra en düşük seviyeye geriledi.

29 yıl önce sular altında kalan Karaağaç köyü, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Eski evler ve kalıntıların yer aldığı alan drone ile görüntülendi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine 12 kilometre uzaklıkta inşa edilen Akyar Barajı, 13 bin 347 metre uzunluğunda bir hat ile Eğrekkaya Barajı’nı besliyor. Su hacmi 56 milyon metreküp olan Akyar Barajı’nı ise Bulak Deresi besliyor. (İHA)

İlginizi Çekebilir Eber Gölü kurudu! 'Tükenmez sandık, canlıymış bilemedik'