3 bin tatilciden 30 Ağustos’ta rekor denemesi

Turizmin başkenti Antalya’da bulunan bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 3 bin tatilci aynı anda havuza girerek rekor denemesi yaptı. Sayımların tamamlanmasının ardından otel Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacak.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde hizmet veren bir otel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yılı dolayısıyla anlamlı bir rekor denemesine ev sahipliği yaptı.

3 BİN TATİLCİ AYNI ANDA HAVUZA GİRDİ



10 bin metrekare kapasitesiyle Türkiye’deki en büyük yüzme havuzuna sahip otelde 3 bin tatilci büyük zaferin yıl dönümünde aynı havuza girerek rekor denemesi yaptı. 10. Yıl ve İzmir Marşı eşliğinde 3 bin yerli ve yabancı turist noter huzurunda aynı anda havuza girdi. Ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla rekor denemesine ortak olan tatilciler 30 Ağustos’u havuzda kutladı. Ayrıca havuzun karşısındaki ikiz kulelere havuzdaki misafirlerin alkışları eşliğinde dev Türk bayrağı açıldı. Havuz üzerindeki balon yığınlarını düşürmeye çalışan tatilci bir kadının çabası renkli görüntüler oluşturdu. Rekor denemesi havadan da görüntülendi.

(İHA)