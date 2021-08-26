3 bin yıllık antik kenti hilti ile deldiler

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki antik kenti birleştiren 'Kutsal yol' üzerinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut köyü yakınlarındaki 3 bin yıllık Lagina ile Stratonikeia antik kenti arasında bulunan ve antik dönemde dini merkez Stratonikeia antik kentine ulaşımın sağlandığı kutsal yol üzerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Yatağan ilçesine bağlı Turgut Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

KUTSAL YOLDA TÜNEL AÇMIŞLAR

Kutsal yol üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaçak kazı yaparak tünel açan A.G., F.G., M.G. ve A.T.H. isimli şahısları hilti ile kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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