3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen 3 bin yıllık kafatasındaki ameliyat izleri görenlerin ilgisini çekiyor.

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Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20’nci yüzyılın ilk yarısına ait eserler bulunmakta.

Sergilenen eserler arasında, pişmiş toprak tanrıça figürleri, çanak çömlekler, bilezik, küpe ve kolye gibi takılar, baltalar, ağırşaklar, cam eserler, amforalar bulunmakta.

En dikkat çekici sergilerden biri İlk Tunç Çağı mezarından çıkarılan, üzerinde ameliyat izleri görülen kafatası.

2 bin 152 metrekarelik bir alana sahip müzede İlk Tunç Çağı'ndan yakın tarihe dek uzanan geniş bir tarih aralığında toplam bin 520 adet arkeolojik ve etnografik eser yer almakta. (İHA)