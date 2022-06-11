3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde Samanyolu’nu izlediler

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılanlar ay batımının ardından Samanyolunu izledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyarbakır Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Roma İmparatorluğu’nun doğudaki son garnizonu ve Mithras Tapınağı’na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesinde 9 Haziranda başlayan Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ sürüyor.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen etkinlikle, gökyüzü tutkunlarını bir kez daha buluştu. Etkinlikte katılımcılar atölye çalışmalarıyla teleskop gözlemleri ve astro sohbetlerinde yer alıyor.

KATILIMCILAR KURAYLA BELİRLENDİ

6 bin 600 kişini başvuruda bulunduğu etkinlikte bu sayının 2 bin 600’ünü öğrenciler, yüzde 56’sını ise kadınlar oluşturdu. Başvurular, çekilen kura sonucunda değerlendirildi. En genç katılımcının 1, en yaşlı katılımcının da 86 yaşında olduğu belirtildi.

Etkinliğe yarısı Diyarbakır’dan binin üzerinde gökyüzü meraklısı katıldı. Kamp alanlarının da kurulduğu etkinlikte vatandaşlar gece ay batımının ardından kaleye çıktı. Kalede akşam saatlerinde teleskoplarla bölgede ay batımının ardından gökyüzündeki Samanyolu izlendi.

Geceyi gökyüzü meraklıları ve çocuklarla çadırda geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu tür etkinliklerin çocuklar ve gençlerin bilime, uzaya ve teknolojiye merak salınması için yapıldığını söyledi.

(DHA)