3 çocuk annesi 60 yaşında üniversiteyi kazandı

Van'da 3 çocuk ve 2 torun sahibi Kezban Özben Güler, 60 yaşında kazandığı üniversitede eğitimini büyük heyecanla sürdürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir’de özel bir şirketten emekli olan Kezban Özben Güler, en büyük hayali olan Geleneksel El Sanatları Bölümü’nde okumak için üniversite sınavına girdi. Yaşına rağmen okuma idealinden vazgeçmeyen kadın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümü’nü kazandı.

Üniversite eğitimi için Van’a yerleşen Güler, azmiyle ve derslere ilgisiyle çocuğu yaşındaki öğrencilere ve çevresindekilere örnek oluyor.

“KENDİMİ GENÇ HİSSEDİYORUM”

Derslerini ihmal etmeyen birinci sınıf öğrencisi Güler, içinde ukde kalan bir hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yeni hedefinin yüksek lisans yapmak olduğunu belirten Güler, “Emekli olduktan sonra okumaya karar verdim. En büyük hayalim okumaktı. İleride torunlarım bana ‘neden lise mezunu kaldın’ dediklerinde onlara bir cevabım olsun istedim. Fiziksel olarak 60 yaşında olsam da ruhen kendimi genç hissediyorum. Belki de bu yüzden okuma arzusu oluştu. Van Gölü aynı zamanda bana İzmir’de denizi anımsattığı için bu şehirde okumaya karar verdim” dedi.

“ÜNİVERSİTENİN EN YAŞLI KADIN ÖĞRENCİSİYİM”

Güler, el sanatlarının hobisi olduğunu, bu alanda kendini geliştirmek istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

“Takı yapıyorum, örgü örüyorum ve bunları satarak para kazanıyorum. Öyle olunca da bu bölümü tercih ettim. Bu bölüm sayesinde yeteneklerimi geliştirmek istiyorum. 2 yıllık bölümü dört yıllığa tamamlayıp ardından yüksek lisans yapmak istiyorum. Üniversitenin en yaşlı kadın öğrencisiyim. Kendimle barışık bir insanım ve bu da bana büyük gurur veriyor. Gençlerle beraber okula geldiğimde ruhumun giderek gençleştiğini hissediyorum. Öğrencilerle aynı sıralarda oturmak ve aynı havayı solumak çok güzel bir duygu. Hayat ölünceye kadar mücadele ile geçiyor. Hiçbir şekilde bu mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Gençler eğitim hayatlarını asla askıya almasınlar.”

“KENDİSİNDEN BÜYÜK ENERJİ ALIYORUZ”

Güler’i “okulun ablası” olarak gördüklerini anlatan sınıf arkadaşı Necla Bişkin de “Hayat enerjisi çok yüksek. Hem okuyor hem çalışıyor olması bize büyük bir örnek. Onu görünce mutlu oluyoruz. Kendisinden büyük enerji alıyoruz ve bizi motive ediyor. Kültürümüzü, yaşam tarzımızı öğreniyor. Merak edip her şeyi öğrenmeye çalışıyor, çok hoşumuza gidiyor” ifadelerini kullandı. (AA)