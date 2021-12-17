3 yıl önce açılan 100 milyon liralık teleferik atıl durumda

2018'de işletmeye açılan Beşikdüzü teleferiğinde işletmecinin sözleşmesi feshedildi. Karadeniz'in en uzun teleferiği 2,5 yıldır kullanılmıyor.

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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 3 bin 600 metre ile Karadeniz’in en uzun mesafeli teleferik projesi 2018’de hizmet vermeye başladı. Belediye tarafından yaptırılan 100 milyon TL maliyetli teleferik projesi, ilk yıl 60 bin kişi ağırlandıktan sonra ise işletilemeyince durdu.

Deniz seviyesinden 531 metre koduna uzanan 2 kabinli, 55 kişi kapasiteli ve saatte 300 kişiyi taşıyacak proje, işletmecinin sözleşmesi feshedilince de 2,5 yıldır atıl kaldı.

“DÜNYANIN PARASI HARCANDI”

Teleferiğin akıbetinin merak konusu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Berat Kul, “Buranın yerlisiyim. Üniversiteyi de burada okuyorum. O kadar para harcandı ama çok kısa bir süre hizmet verdi. Kullanıma hazır ama senelerdir kullanılmıyor. Sonu ne olur, bilmiyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Çürümeye terk edildi” diye konuştu. Mehmet Ömür de “Bu teleferik çürüyor burada. Dünyanın parası harcandı teleferiğe. Çürüdü gidiyor. Yazık günah. Açılmayacaksa kaldırsınlar” dedi.

Yılmaz Kul ise “Çok büyük umutlarla açıldı bu teleferik. İstihdam da sağlıyordu. Gelen giden turistler de oluyordu sonra kapattılar teleferiği. Pandemi de etkiledi tabii ama sonu ne olacak, bilmiyoruz. Burada öylece duruyor” ifadelerini kullandı.

Beşikdüzü belediyesi yetkilileri ise teleferik projesinin yeniden faaliyete geçirilmesi için planlama yapıldığını belirtti. (DHA)