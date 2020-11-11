3 yıl önce evinin balkonunda başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Melek Yılmaz (34), evinin balkonunda 40 kilo ile başladığı cennet elması kurutma işinde, 3 yılda 400 metrekarelik kurutma serasının sahibi oldu. 20 kadına istihdam sağlayan Yılmaz, yılda 50 ton cennet almasını kurutup, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kavaklıdere Mahallesi’nde yaşayan Melek Yılmaz, bahçelerinde yetiştirdikleri cennet elmasını taze olarak pazarlamakta zorlanınca, 3 yıl önce evinin balkonunda kurutmaya başladı.

‘Trabzon hurması’, ‘Cennet hurması’ ya da ‘Akdeniz hurması’ olarak da bilinen cennet elmalarından ilk etapta balkonda 40 kilo kurutarak işe başlayan Yılmaz, zamanla gelen talep artışı üzerine işi büyüttü.

3 yıl içinde talebe yetişemez olan Yılmaz, eşi ve ailesinin de desteğiyle 400 metrekarelik kurutma serası kurdu.

Serada 20 kadını istihdam eden Yılmaz, yıllık 50 ton cennet elmasını kurutuyor, kilosunu da 35 liradan Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiyor.

Melek Yılmaz, “3 yıldır bu işi profesyonel olarak yapmaya çalışıyorum. Günden güne de işlerimizi büyütmeye başladık. Geçim kaynağımız oldu diyebilirim. Balkonlarda kurutanlar oluyordu. Ama kimse bu şekilde sera olarak denemedi. Herkes kendi yiyeceği kadar yapıyordu. Risk aldık, olacak mı diye denedik. Başarılı oldu. Çok da iyi oldu. Bu sayede iş sahibi olan arkadaşlarımız oldu.” dedi. (DHA)