3 yıldır 2 bin 650 rakımlı yaylada tek başına mutlu

Abdulmenav Aslan, Beytüşşebap’ın 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz Köyü Faraşin Yaylası’nda 3 yıldır yaz kış tek başına yaşıyor. “Eşim ve çocuklarım Van'da… Sadece yazları buraya geliyorlar. Ben devamlı kalıyorum, çünkü yaylayı çok seviyorum” diyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı Faraşin Yaylası bugünlerde karlar altında. Yayladaki birkaç evden biri Abdulmenav Aslan’ın. 3 yıldır, köpeği, 40 koyunu ve 3 atıyla burada yaşıyor. Şimdi köpeğinin yavruları da olmuş. Şartları zor ama o mutlu.

Tek odalı bir evde kalan Aslan, 5 ay tamamen kar altında kalan yayladan ayrılmak istemiyor. “Yıllardır buradayım. Ailem Van'da kalıyor. Yaz aylarında geliyorlar. Ben burada tek başımayım, çok seviyorum buraları” diyor.

Abdulmenav Aslan, hayvanlarıyla çok mutlu olduğunu belirterek neler yaptığını şöyle anlatıyor: “Sağlığım iye, işlerim sürekli aynı çok şükür. Bazen balık da tutuyorum. Benden uzakta olan 3 aile daha var. Geçenlerde odunum bitmişti. Komutanlara sağolsun getirdiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bana gerektiğinde her türlü yardımı yapıyorlar. ”

İHA