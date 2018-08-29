30 Ağustos Zafer Bayramı Özel (Bilinmeyen Enler Bölüm 27)

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Bugün 30 Ağustos zaferinin 96. yıl dönümü… Şüphesiz ki bu tarihin önemi ne kadar anlatılsa da hiçbir zaman tam olarak ifade edilemeyecek. Şimdi size Türk milletinin kaderini değiştiren bu tarihi zafer hakkında bazı kesitler sunacağız. Mustafa Kemal Paşa’nın sessizce Ankara’yı terk edişi, Anadolu Ajansı’nın yayınladığı stratejik haber ve 26 Ağustos sabahı ansızın başlayan topçu ateşi…

Hepsi ve daha fazlası Bilinmeyen Enler’in “30 Ağustos Özel” bölümünde.

Kaynak kitap: 30 Ağustos Hatıraları