30 Eylül Hadi İpucu Sorusu: Ghost Hayalet Müzikali nedir?

Hadi yarışması birbirinden farklı sorular sorarak yarışmacıların genel kültür seviyelerini yükseltmeye devam ediyor. Hadi bu akşam 20.30'da yarış severlerle buluşacak. Bu akşamın Hadi sorusu ise "Ghost Hayalet Müzikali nedir?" oldu işte merak edilen sorunun yanıtı...

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Hadi İpucu sorusu bu kez Paycell’in kampanya sayfasından yayınlandı. Hadi İpucu Sorusu: “Ghost Hayalet Müzikali nedir?” oldu. Ghost, İngilizce bir kelime olup Hayalet anlamına gelmektedir. 1990 yapımı Jerry Zucker filmidir. Bu film müzikale uyarlanmıştır.

Başrollerinde Patrick Swayze, Demi Moore, Tony Goldwyn ve Whoopi Goldberg bulunur. Senaryosunu Bruce Joel Rubin, yönetmenliğini Jerry Zucker yaptığı film, 21.000.000 $ bir bütçe ile hazırlanarak 505.702.588 $ hasılat elde ederek bir gişe başarısı göstermiştir.

Sam ve Molly birbirlerini çok seven bir çifttir. Yeni bir apartmana taşınan çift, yolda serseriler tarafından saldırıya uğrar ve Sam kavga sırasında öldürülür. Ancak Sam bir hayalet olarak yaşamayı sürdürür ve sevgilisini tehlikelerden uzak tutmak ve kendi ölümünü planlayanları bulmak için işin inceliklerini öğrenmeye başlar. Bu arada insanlarla bir falcı aracılığıyla iletişim kurmayı başaran Sam, adım adım öteki dünyaya ilerlerken Molly’e daha çok aşık olmaktan kendisini alamaz.

2011 yılında Manchester Opera House'da prömiyerini yapan Ghost Müzikali'nin yönetmenliğini Matthew Warchus, başrollerini ise Richard Fleeshman ve Caissie Levy üstleniyor. Görsel efektleriyle övülen prodüksiyon 2012'de Broadway'de sergilendi. Müzikal, bugüne kadar 3 Tony ödülüne aday gösterildi ve birçok ödülün sahibi oldu. Ekip, Birleşik Krallık turu sonrasında uluslararası turnesiyle İstanbul'a uğruyor. Ghost the Musical, 19 Ekim – 4 Kasım 2018 tarihleri arasında sergileyecekleri 21 performans için İstanbul’da olacak.