30 kuzuları soğuktan donarak can verdi

Karağaç beldesinde, yatağa bağımlı hasta eşi ile 10 çocuğu olan ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Halise Serdüze’ye ait koyunlar, doğum yaptı.

Beldede ahırlara izin verilmediği için kırsal arazide yapılan branda çadırda 30 kuzu, soğuk nedeniyle telef oldu. Bunun üzerine Serdüze Ailesi, branda ahıra soba kurmak zorunda kaldı.

“BÖYLE GİDERSE HEPSİ ÖLECEK”

Sabah akşam yaktıkları sobayla az sayıdaki kuzuları hayatta tutmaya çalıştıklarını söyleyen Halise Serdüze şöyle konuştu: “Hava çok soğuk olduğundan dolayı çok sayıda yeni doğan kuzu telef oldu. Biz de çadırın içine soba kurduk ve kuzuları getirip ısıtıyor ve daha sonra emzirmeye bırakıyoruz. Bu şekilde devam ederse bütün kuzularımız telef olacak.”

DHA

İlginizi Çekebilir Koyunları çalınınca kuzuları biberonla beslemeye başladılar