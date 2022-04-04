30 yıldır çekmecede duran saati meğer 385 bin lira ediyormuş

BBC tarafından hazırlanan ve antika değerleme uzmanlarını halkın getirdiği eşyaları değerlendirmek için buluşturan Antiques Roadshow isimli program son bölümüyle dikkat çekti. Programda 30 yıldır çekmecede duran bir saatin 385 bin lira değerinde olması katılımcıları şoke etti.

Sozcu.com.tr

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Bir Antiques Roadshow konuğu, dün gece 30 yıldır çekmecede bıraktığı eski bir Rolex’in 385 bin lira değerinde olduğunu öğrendikten sonra şaşkına döndüğünü söyledi.

Gösteride ismi paylaşılmayan adam, saati uzman Richard Price tarafından değerlendirilmesi için Edinburgh’daki Kraliyet Botanik Bahçesi’ne getirdi. Konuk, Ocak 1982’de Rolex Submariner 1665’i 449 sterlin ödeyerek satın aldığını belirtti.

Camında ciddi çizikler bulunan ancak bunun dışında iyi durumda görünen saatin yanında, orijinal satış faturası da bulunuyordu.

Ürünü açıklayan Richard Price şunları söyledi: “Bu, koleksiyoncuların büyük beyaz olarak adlandırdıkları serinin sonuncusu. Kırmızı yerine beyaz yazıya sahip.” Price, parçanın herhangi biri tarafından temizlenip temizlenmediğini veya orijinal durumunda olup olmadığını sorduğunda konuk, 30 yıldır çekmecede yattığını ve pek hatırlayamadığını itiraf etti.

Price, saat için değer biçtikten sonra saatin sahibine “Yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Taktığın o Quartz’ı çıkarır ve bir süreliğine bunu takardım.”

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