31 Mart sonrası CHP’li olan İzmit’in silueti değişti

15 yıl boyunca AKP'li başkanlar tarafından yönetilen Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 31 Mart seçimleri sonrasında CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet göreve başladı. Belediyenin vakıflara yönelik harcamalarını gündeme getiren, tasarruf tedbirleri kapsamında kiralık lüks makam araçlarını iade eden Fatma Kaplan Hürriyet'in belediyedeki ilk icraatlarından birisi de ilçe merkezinin ‘manzarası’ ilgili oldu.

Belediye tabelası ile logosuna T.C. ibaresi ekletmesiyle gündeme gelen Hürriyet şimdi de belediye binası önünde yer alan eski tekel binası alanındaki kent meydanını Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donattı.

Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ilçe merkezine adeta görsel bir şölen yarattı.

